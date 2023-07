Ante Rebic, addio Milan dopo quattro anni: i 5 gol più importanti in rossonero

Ecco i momenti migliori di Ante Rebic con la maglia del Milan. L’attaccante ha lasciato comunque segni importanti in rossonero.

Oggi è arrivata l’ufficialità, ormai solo una pura formalità. Ante Rebic ha salutato il Milan a titolo definitivo: finisce l’avventura dell’attaccante croato con la maglia rossonera.

Rebic ha accettato la proposta del Besiktas, club turco della città di Istanbul. Operazione low-cost, con il Milan che, compresi i bonus, potrebbe incassare circa 2 milioni di euro dalla sua partenza. Il croato era arrivato a Milanello nell’estate 2019, dopo lo scambio alla pari con André Silva finito all’Eintracht Francoforte.

I numeri di Rebic sintetizzano il suo essere: 123 presenze ufficiali con la maglia del Milan e 29 reti realizzate. Un attaccante dinamico e tecnico, ma troppo spesso vittima del suo carattere altalenante, di una discontinuità decisamente fastidiosa. Ma non sono mancati i momenti di gloria di Rebic, che ha aiutato il Milan in alcuni momenti topici della sua avventura.

Le cinque perle firmate Rebic che hanno aiutato il Milan

Rebic è stato sempre indicato dai tifosi e dagli opinionisti come un calciatore dai due volti. In diverse annate si è visto un Rebic per metà sottotono, poco incisivo e lontano dalle zone realizzative, per l’altra metà invece un centravanti completo, letale e capace di segnare gol a palate.

Andiamo dunque a visionare le 5 marcature indimenticabili messe a segno da Rebic con la maglia rossonera. Dal 2019 ad oggi, un percorso altalenante ma da non sottovalutare, visto che ha fatto parte della squadra che ha risollevato la testa e riportato il nome del Milan ad alti livelli.

19 gennaio 2020: Milan-Udinese 3-2

La prima rete non si scorda mai, figuriamoci la prima doppietta. Rebic, alla prima stagione con la maglia del Milan, dopo un girone d’andata piuttosto sonnolento, esplose improvvisamente in un pomeriggio pre-Covid. Subentrato a Bonaventura in una gara delicata contro i friulani, Rebic segnò una doppietta decisiva.

Da ricordare in particolare la seconda rete di Rebic. Sul punteggio di 2-2 uno slalom gigante al limite dell’area dell’Udinese, concluso con un sinistro in diagonale preciso e affilato. Vittoria allo scadere e tre punti d’oro per la risalita del Milan.

28 febbraio 2021: Roma-Milan 1-2

Zoppicante nei gironi d’andata, straripante in quelli di ritorno. Si possono sintetizzare così le prestazioni di Rebic nelle prime due stagioni con la maglia del Milan. Nell’annata 2020-2021, quella del ritorno in Champions League dei rossoneri, il croato fu decisivo con alcuni gol d’importanza vitale.

Nello scontro diretto all’Olimpico contro la Roma, sul punteggio di 1-1, l’attaccante si prese il Milan sulle spalle segnando una rete da centravanti puro. Finta di corpo su Mancini e diagonale secco sul secondo palo, rete della vittoria fondamentale.

9 maggio 2021: Juventus-Milan 0-3

Quando il gioco si fa duro, Rebic non si tira indietro. Almeno in quel periodo così fruttuoso a livello realizzativo. Nel finale concitato, alla caccia di un posto in Champions, il croato fu tra i protagonisti della vittoria roboante sul campo della Juventus, un successo che non arrivava dal 2010.

Un destro pazzesco di Rebic, appena entrato ad inizio ripresa al posto di un infortunato Ibrahimovic, chiuse di fatto la gara. Conclusione di collo esterno infilatosi sotto l’incrocio dei pali, per il raddoppio milanista. La consapevolezza di una squadra ormai tornata grande.

15 settembre 2021: Liverpool-Milan 3-2

Il primo gol in Champions League di Ante Rebic corrisponde ad una sconfitta. Ma anche ad una prestazione esaltante del Milan, capace di sfiorare l’impresa sul campo del Liverpool.

La rete dell’illusione, quella del momentaneo 1-1, è la sintesi del gioco di mister Pioli. Movimento, giocate verticali e difesa presa in controtempo. Così Rebic, allargatosi sulla sinistra, su assist di Leao batté Alisson facendo sussultare i tifosi rossoneri, consapevoli di essere tornati protagonisti anche in Europa.

19 febbraio 2022: Salernitana-Milan 2-2

L’ultimo gol fondamentale di Rebic con la maglia del Milan riguarda un pareggio, all’apparenza scialbo e deludente, contro la Salernitana. Ma quella rete fu di importanza capillare per la corsa Scudetto dei rossoneri.

Un punto guadagnato, nonostante il Milan sprecò all’Arechi numerose palle-gol per vincere. Rebic, entrato al posto di un Brahim Diaz insufficiente, riuscì ad evitare un immeritato k.o. con un destro secco e chirurgico. Se il Milan vinse quello Scudetto al fotofinish contro l’Inter, lo si deve in parte a quella splendida rete del 2-2.