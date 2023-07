Clamoroso Donnrumma: la Juve ci prova! I dettagli

Clamorosa indiscrezione di mercato da parte di Alfredo Pedullà. La Juventus è su Gianluigi Donnarumma. Tutti i dettagli dal giornalista

Da quando Gianluigi Donnarumma ha lasciato il Milan non ha mai avuto pace. In realtà, anche quando in rossonero il suo nome ha sempre acceso il gossip del calciomercato, sempre per le solite questioni legate al rinnovo di contratto. Ma a Parigi è andata sicuramente peggio al portiere della Nazionale, che non si è fatto di certo amare dai tifosi complici alcuni clamorosi errori tra i pali.

Di recente, era addirittura circolata voce che il nuovo Paris Saint Germain di Luis Enrique era pronto a scaricarlo, proprio perché l’allenatore spagnolo non fosse convinto delle sue qualità. In particolare, Enrique non avrebbe apprezzato Donnarumma per le sue scarse doti coi piedi, caratteristica invece essenziale per un portiere nel calcio moderno di oggi. E’ poi arrivata una netta smentita a tale notizia, affermante che Donnarumma fosse totalmente nel pieno del progetto tecnico di Luis Enrique.

Oggi, però, arriva una nuova indiscrezione sull’ex Milan, riportata dall’esperto di mercato italiano Alfredo Pedullà. Il giornalista di Sportitialia ha riferito di un tentativo in atto della Juventus per Gianluigi Donnarumma. Tutti i dettagli.

Donnarumma, la Juventus sonda il terreno

Come riferisce Alfredo Pedullà, la Juventus ha fatto un sondaggio concreto col Paris Saint Germain per Gianluigi Donnarumma. L’esperto sottolinea che si tratta al momento di un semplice sondaggio esplorativo, senza alcune fretta di presentare offerte o altro, ma che ci possono essere risvolti decisivi dalla vicenda di mercato. Per Cristiano Giuntoli, dunque, pare essere più che un’idea quella di riportare il portierone azzurro in Italia. D’altronde, da quanto si evince dal mercato bianconero, c’è una forte volontà di costruire una rosa più italiana possibile.

Non è di certo la prima volta che il nome di Donnarumma viene accostato alla Juventus. Da quando si è trasferito a Parigi, la Vecchia Signora di tanto in tanto è sempre stata definita come meta più probabile per il suo futuro. Insomma, l’unico club italiano in cui un giorno Gianluigi potrebbe veramente approdare. Che sia questo il momento giusto, la finestra di mercato attuale? Come sottolineato da Pedullà, non c’è nulla di caldo al momento, ma le cose potrebbero cambiare velocemente nel corso di quest’estate.

Non ci resta chiaramente che attendere. Vedere tornare in Italia il portiere, ai rivali della Juventus, dopo esser cresciuto ed esploso nel Milan, rappresenterebbe un bel voltafaccia per i tifosi rossoneri. Ma Donnarumma ha abituato i milanisti a determinate cose.