Milan, destinazione a sorpresa per un esubero: sondaggio dell’Ajax

Gli olandese hanno messo gli occhi sul rossonero, che è in uscita. Si attende anche la cessione di Messias, che però temporeggia

Il mese di luglio si è concluso e il Milan lo ha sfruttato nel migliore dei modi per rinforzarsi con una serie di ottimi acquisti. Sono ben otto gli innesti che la società rossonera ha garantito a mister Stefano Pioli in poche settimane, con l’ultimo arrivo in ordine di tempo che sarà quello di Yunus Musah.

Il Diavolo ha risolto gran parte del mercato in entrata grazie alla tempestività di Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani, ma non è finita qui perché potrebbero esserci ulteriori innesti in altre zone del campo. Prima però servono le cessioni perché al momento la rosa è extra large e già sono tanti i calciatori che non hanno più spazio. Uno di questi ha già salutato ed è Ante Rebic, che si trasferisce in Turchia al Besiktas.

L’attaccante croato è solo uno dei vari esuberi della squadra rossonera. Ci sono infatti altri elementi in uscita e che a breve dovrebbero salutare Milanello per andare a provare una nuova avventura. Al momento i due principali indiziati sono Junior Messias e Fodé Ballo-Tourè. Il primo ha dei dubbi nell’accasarsi proprio al Besiktas, che ha richiesto anche lui, mentre il secondo ha già rifiutato qualche giorno fa la proposta degli inglesi del Fulham, che erano pronti a versare 4 milioni di euro nelle casse del Milan.

Ajax su Adli, Messias prende tempo

Per quanto riguarda Junior Messias, l’esperto di mercato Matteo Moretto ha confermato l’interesse forte e concreto della squadra turca, ma il brasiliano non ha ancora dato il via libera. La situazione potrebbe però sbloccarsi nei prossimi giorni.

Un altro dei calciatori in uscita è senza dubbio Yacine Adli. Il centrocampista francese, arrivato l’estate scorsa dal Bordeaux, ha trovato pochissimo spazio nella sua prima stagione in rossonero e, con tutti i nuovi acquisti nel suo ruolo, le cose non sono destinate a migliorare. Nei giorni scorsi si era parlato di alcuni interessi dalla Lige 1 per il classe ’99, mentre ora arrivano notizie di un club dell’Eredivisie.

Sempre Matteo Moretto spiega infatti che l’Ajax ha chiesto ai rossoneri del centrocampista. I lanceri vorrebbero provare a rilanciare il ragazzo, le cui qualità tecniche non sono mai state messe in dubbio. Il Milan forse per Adli è stato un passo troppo lungo e magari con l’Ajax potrebbe riproporsi ai suoi livelli e mettersi alle spalle una stagione sicuramente negativa.