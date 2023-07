Milan, è UFFICIALE: Rebic ceduto al Besiktas

Il Milan ha ceduto Ante Rebic al Besiktas. Adesso è ufficiale, e lo ha comunicato il club rossonero con una nota questo pomeriggio. Eccola di seguito

Finalmente è anche ufficiale. Ante Rebic è un nuovo calciatore del club turco del Besiktas. L’attaccante croato, che aveva condotto un’ultima stagione assolutamente deludente al Milan, si è trasferito ad Istanbul da vero esubero del progetto tecnico di Stefano Pioli. L’operazione complessiva è di 2 milioni di euro. Il club rossonero guadagna quindi il minimo dalla cessione di Rebic, ma l’esigenza di fare spazio ai nuovi innesti era molto alta.

Il croato è arrivato ieri nella capitale turca, e intervistato dalla stampa aveva subito dichiarato: “Sono felice di essere qui, voglio incontrare i miei compagni e l’allenatore il prima possibile. Ho parlato con Vida prima di venire. Indosserò la maglia numero 7”. Dunque, anche Rebic è entusiasta della nuova esperienza che lo aspetta. E’ stato accolto come una vera star dai tifosi del Besiktas, e ci si augura che possa finalmente trovare continuità e successo.

Al Milan non ci era più riuscito, e per questo è stato scaricato facilmente dalla nuova dirigenza. Già stamane, il Besiktas aveva comunicato con una nota ufficiale che fossero in atto le trattative per portare Rebic in Turchia. Questo pomeriggio è invece arrivata l’ufficialità assoluta da parte del Milan. Ante è stato venduto a titolo definitivo al club turco. Di seguito la nota del club rossonero: