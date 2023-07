Milan, nuovo terzino destro: la scelta del Diavolo

Alla fine il nuovo terzino destro potrebbe anche non arrivare: ecco qual è l’idea di Stefano Pioli in vista della stagione, che si appresta ad iniziare a breve

Il calciomercato del Milan non conosce davvero sosta. Il Diavolo è riuscito a mettere le mani su ben sette giocatori, in attesa chiaramente di Yunus Musah, prossimo a sbarcare in Italia.

Il suo acquisto di fatto completa, di fatto, la formazione base, anche non è certo scontato che l’americano riesca fin da subito a togliere i posto a Rade Krunic. Il bosniaco ha dimostrato di essere una vera e propria garanzia per Stefano Pioli, che fatica a rinunciarci.

Come raccontato in queste ore, il Milan ora penserà soprattutto alle uscite, ma non sono esclusi altri acquisti. Il vice Theo Hernandez sarà d’altronde un obbligo, con l’addio di Fode Ballo-Toure e tutte le piste portano ad un calciatore, cresciuto in Italia: da Calafiori, passando per Pellegrini, Mazzocchi e Rogerio.

Chi rischia di non arrivare è invece il terzino destro. I tifosi sono un po’ preoccupati consapevoli del fatto che Davide Calabria, ma soprattutto Alessandro Florenzi non offrano garanzie fisiche. Il capitano – anche se il problema è di poco conto – è già infortunato e l’ex Roma è reduce da una stagione in cui praticamente non ha mai giocato. E’ vero, però, che c’è Pierre Kalulu, che all’occorrenza può fare anche l’esterno. In realtà Stefano Pioli, alla conferenza stampa di presentazione della stagione, era stato chiaro, dicendo di essere pronto ad impiegare il francese soprattutto al centro.

Milan, ecco una nuova alternativa: il punto della situazione

In queste settimane di calciomercato si è parlato tanto della possibilità di acquistare un nuovo terzino destro. Si è così parlato del giovane Fresneda e soprattutto di Singo.

Idee queste che non stanno decollando e che corrono il serio rischio di rimanere davvero solo delle suggestioni e nulla più. In realtà il Milan un terzino destro lo ha già preso, il classe 2005 Alex Jimenez. Teoricamente l’ex Real Madrid sarà aggregato alla Primavera, ma un salto in prima squadra non si può escludere. Dovrà chiaramente mettersi in mostra a Milanello per riuscirci.

Ma c’è anche un’altra ipotesi, che abbiamo già ammirato nel corso delle amichevoli estive ed è quella che prevede Saelemaekers terzino. Il belga, senza un addio, si metterebbe a disposizione per ricoprire quel ruolo, come fatto da giovanissimo. D’altronde con Leao, Okafor, Chukwueze e Pulisic, trovare spazio appare davvero complicato