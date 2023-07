Milan, programmata un’altra amichevole: data, orario e avversario

La squadra di Stefano Pioli giocherà un’altra sfida il giorno dopo quella contro il Monza: serve per far giocare tutti

Il Milan è al lavoro per preparare la prossima stagione e al momento sta affrontando la tournée negli Stati Uniti, nella quale ha già giocato due amichevoli di lusso, contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti e contro la Juventus di Massimiliano Allegri.

I rossoneri hanno perso sia contro i Blancos che contro i bianconeri, anche se contro quest’ultimi solamente ai calci di rigore. Il 5 agosto è invece in programma il match contro il Barcellona di Xavi a Las Vegas, prima del ritorno in Italia. Il Diavolo nel frattempo sta crescendo dal punto di vista fisico e tattico e sta creando permettendo anche l’inserimento dei nuovi acquisti, che hanno già lasciato tutti una prima impressione positiva.

Ricordiamo che il campionato della squadra di Stefano Pioli comincia lunedì 21 agosto alle ore 20:45 con la trasferta al Dall’Ara contro il Bologna di Thiago Motta. Per quell’appuntamento Pioli spera di avere la squadra pronta sotto tutti i punti di vista. Ecco perché la società ha rivisto leggermente il programma delle amichevoli con l’aggiunta di un impegno, che può essere importante per permettere a tutti i componenti della rosa di scendere in campo.

Amichevole col Trento mercoledì 9 agosto

Come riferito infatti da Luca Bianchin della Gazzetta dello Sport sul proprio profilo Twitter, il Milan giocherà mercoledì 9 agosto un test amichevole a Milanello contro il Trento, squadra che milita in Serie C e che l’anni scorso ha chiuso al 14esimo posto nel girone A.

In questa partita mister Pioli andrà a schierare coloro che non saranno scesi in campo, o che avranno magari giocato solo pochi minuti, nell’amichevole del giorno prima contro il Monza di Raffaele Palladino. In questo modo il tecnico vuole dare minutaggio a tutti i calciatori, anche per valutarli a fondo in vista della prima partita ufficiale, per avere le idee più chiare su chi scegliere.

E non è finita qui perché, sempre come spiega Bianchin, sono possibili anche due partite per sabato 12 e domenica 13 agosto. In particolare, quella di domenica si giocherebbe contro il Novara, altra squadra di Serie C, che ha chiuso la scorsa stagione al decimo posto nello stesso girone del Trento.