Dalla Turchia: “Accordo Fenerbahce-Krunic”, i dettagli

Dalla Turchia parlano di un’offerta ufficiale al club rossonero e di un accordo con il centrocampista del Diavolo

Siamo entrati nel mese di agosto e siamo dunque a metà della sessione estiva di mercato. Il Milan ha già fatto tanto in entrata e con l’arrivo di Yunus Musah dal Valencia saranno ben 8 i colpi messi a segno dalla società rossonera.

E’ chiaro che adesso la priorità del club diventa quella di cedere e di far uscire i diversi giocatori in esubero e che non rientrano più nei piani del tecnico Stefano Pioli. Adesso infatti la rosa è extra large, soprattutto in alcuni reparti, e si è resa necessaria una sostanziale scrematura degli uomini. Uno dei reparti più pieni è proprio il centrocampo, che oltre a Musah ha visto anche l’arrivo di Ruben Loftus-Cheek e di Tijjani Reijnders.

Non bisogno poi dimenticare che a disposizione, tra qualche mese, ci sarà anche Ismael Bennacer. L’algerino è fresco di rinnovo da top e rappresenta un punto centrale della squadra rossonera. La crescita di Tommaso Pobega è un altro elemento da tenere a mente, ed ecco quindi che si è ridotto lo spazio per giocatori come Yacine Adli, ma non solo. Anche Rade Krunic non è certo di avere tanto spazio e potrebbe andar via. Questo soprattutto perché è arrivata un’offerta ufficiale.

Krunic, offerta ufficiale del Fenerbahce

Dalla Turchia infatti affermano che certezza che il Fenerbahce ha fatto al Milan un’offerta ufficiale per il centrocampista bosniaco. A rivelarlo è Yagiz Sabuncuoglu di SportsDigitale. La notizia viene confermata anche da altri colleghi connazionali.

Secondo quanto afferma Ertan Suzgun, il club turco avrebbe già raggiunto un accordo personale con il calciatore rossonero su tutto, e che quest’ultimo avrebbe intenzione di lasciare il Milan. Sarebbe quindi stata recapitata una proposta ufficiale al club rossonero e al momento sarebbe in corso una trattativa per il trasferimento del classe ’93 in Turchia. Krunic si era ritagliato uno spazio importante nel finale della scorsa stagione, ma i tanti acquisti in mediana hanno cambiato le carte in tavola.

Chiaramente siamo in attese di conferme anche dall’Italia. Con l’imminente passaggio di Ante Rebic al Besiktas, potrebbe continuare l’esodo dei calciatori rossoneri verso la Superlig turca, ricordando che lo stesso Besiktas sta spingendo per avere anche Junior Messias, con il brasiliano che però al momento non è convinto della destinazione.