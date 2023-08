Milan-Barcellona streaming e diretta tv: dove vedere l’amichevole

Il Milan chiude il trittico di amichevoli negli Usa contro il Barcellona. Tutte le indicazioni su dove vedere il match in programma a Las Vegas

Ultima amichevole negli Usa per il Milan atteso dal Barcellona, campione in carica della Liga. Si gioca a Las Vegas, alle 5 del mattino di mercoledì 2 agosto, all’Allegiant Stadium.

A 20 giorni dall’esordio in campionato contro il Bologna al Dall’Ara, Pioli avrà l’opportunità di testare ulteriormente gran parte dei nuovi acquisti arrivati in estate, peraltro già visti in azione nelle precedenti amichevoli con Real Madrid e Juventus, entrambe perse rispettivamente per 3-2 e, ai calci di rigore, dopo il 2-2 nei 90′ regolamentari con i bianconeri.

Una formazione (quasi) tipo quella che schiererà Pioli al cospetto dei blaugrana con Maignan in porta, linea a quattro con Florenzi (al posto dell’infortunato Calabria), Thiaw , Tomori e Hernandez; centrocampo con Krunic mediano e Reijnders e Loftus Cheek mezzali. In avanti Giroud prima punta supportato da Leao e Pulisic. Oltre agli infortunati Calabria e Messias, esordio ancora rinviato per Okafor. Non ci sarà nemmeno Chukwueze, rimasto a Milanello ad allenarsi con il preparatore atletico in attesa del rientro dei compagni.

Prima da ex rossonero contro il Milan per Franck Kessie. Probabile spazio dal primo minuto anche per Sergino Dest. Out Gundogan, in avanti Lewandowski dovrebbe partire dalla panchina per lasciare spazio a Ferran Torres e Ansu Fati.

Milan-Barcellona, dove vedere l’amichevole

Ampia copertura per la diretta tv e streaming di Milan-Barcellona. Il match sarà visibile su Sky Sport Summer (canale 201) e, in streaming, sull’applicazione di Dazn. Streaming disponibile, per gli abbonati a Sky, anche su SkyGo. Non è prevista la diretta tv sul canale Zona Dazn.

Sempre su Sky, dalla tarda mattinata di mercoledì 2 agosto, ci saranno i primi passaggi in replica di Milan-Barcellona con gli highlights disponibili nelle varie edizioni di Sky Sport 24. Su Dazn, invece, il match sarà visibile in differita on demand. Basta selezionare l’apposita finestra dedicata dalla home page oppure cercarla dal menù di ricerca.

Prima dell’esordio in campionato a Bologna, il Milan disputerà altri due match amichevoli. Mercoledì 8 agosto, sfida con il Monza al Brianteo per il memorial Silvio Berlusconi. La partita sarà visibile in chiaro, in diretta, su Canale 5. Il giorno seguente, ultimo Test a Milanello contro il Trento con Pioli. Su quest’ultimo match ancora non abbiamo informazioni sulla copertura televisiva e streaming.