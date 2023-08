Milan, Krunic verso il Fenerbahce: il sostituto può arrivare dalla Serie A

Con l’eventuale cessione del bosniaco i rossoneri potrebbero fiondarsi su uno dei migliori centrocampisti del nostro campionato

Continuano ad essere ore calde per il mercato del Milan, che non accenna a calmarsi neanche per un attimo. In settimana il club rossonero ufficializzerà l’ottavo acquisto di questa sessione estiva, ovvero Yunus Musah preso dal Valencia per circa 20 milioni.

Lo statunitense andrà a rinforzare il nuovo centrocampo di Stefano Pioli, che è stato di fatto rivoluzionato in queste ultime settimane dopo la cessione di Sandro Tonali. Prima è infatti arrivato Ruben Loftus-Cheek dal Chelsea come mezzala, dopodiché è sbarcato a Milanello il nuovo regista, ovvero l’olandese Tijjani Reijnders, preso dall’AZ Alkmaar. Eppure, i movimenti in mediana potrebbero non essere finiti qui.

E’ notizia delle ultime ore che il Fenerbahce, che nei giorni scorsi aveva sondato il terreno per Rade Krunic, abbia raggiunto ora un accordo con il bosniaco e che abbia presentato un’offerta ufficiale al Milan. Da qui è partita la trattativa fra i due club, con il giocatore intenzionato a lasciare Milanello e con il Diavolo che non si opporrebbe a una eventuale cessione, ma che valuta il classe ’93 ben 15 milioni di euro. Dalla Turchi hanno riportato la notizia e dall’Italia ci sono le prime conferme.

Sondaggio per Koopmeiners

Secondo quanto riportato da Claudio Raimondi a Sportmediaset, il Milan ha quindi aperto alla cessione di Krunic e sta già valutando delle soluzioni per rimpiazzare il giocatore, che è considerato un punto fermo da Stefano Pioli, dato che nel finale della scorsa stagione lo ha sempre impiegato.

L’esperto di mercato spiega che, con la partenza di Krunic, la dirigenza potrebbe regalare all’allenatore un altro centrocampista importante, che in Italia sta facendo benissimo da due anni a questa parte. Stiamo parlando dell’olandese Teun Koopmeiners dell’Atalanta. Il centrocampista mancino rappresenta uno dei top nel ruolo del nostro campionato, ma la cifra per prenderlo è decisamente alta.

La Dea lo aveva acquistato nell’estate del 2021 dall’AZ Alkmaar per 14 milioni di euro, ma adesso il suo valore è raddoppiato e di certo gli orobici non lo lasceranno partire per meno di 30 milioni. Raimondi precisa che per il venticinquenne non basterebbe la sola cessione di Krunic e infatti si renderebbe necessaria anche quella di Charles De Ketelaere, che ha estimatori in Francia, Inghilterra e Olanda. Il Milan pretende però non meno di 28 milioni per il belga.