Milan, la sede di RedBird in uno splendido edificio a Beverly Hills (FOTO)

La sede di RedBird a Los Angeles: è qui che il fondo americano studia le strategie e le mosse per rendere di nuovo grande il Milan

Quasi un anno fa è arrivato l’importante passaggio di consegne da Elliott a RedBird. Il Milan, per la terza volta in pochi anni, ha cambiato nuovamente proprietario; ma con il nuovo fondo americano, fondato e guidato da Gerry Cardinale – che la scorsa settimana ha organizzato una festa privata con il suo Milan -, si è arrivati finalmente ad una stabilità e una continuità di progetto.

Il Milan è costato 1,2 miliardi di euro a RedBird, diventato negli anni uno degli investitori più importanti al mondo nel settore dello sport e delle tecnologie associate. Nel calcio è coinvolto anche nel Liverpool (con l’acquisizione del 10% delle quote della Fenway Sports Group, proprietaria dei Reds) e nel Tolosa, acquistato nel 2020 appena retrocesso in Ligue e portato alla recente vittoria della Coppa di lega, il primo storico trofeo del club. Il progetto Milan è però sicuramente quello più affascinante e impegnativo perché parliamo di uno dei club più importanti della storia del calcio. L’obiettivo è quello di riportarlo ai fasti di un tempo utilizzando però l’esperienza e le strategie applicate in altri contesti. L’utilizzo di dati, di statistiche, di algoritmi per la scelta dei giocatori è un esempio, così come il coinvolgimento del club anche nel mondo dell’intrattenimento, dei media, del lifestyle e della cultura.

La sede di RedBird a Los Angeles

RedBird ha sedi in diverse città d’America: Dallas, Palm Beach, New York e Greenwich. Ma una delle più belle è senza dubbio quella di Los Angeles, mostrata da Sky Sport in un servizio. Gli uffici si trovano al settimo piano di un edificio stupendo di Beverly Hills, sulla Wishire Boulevard.

Ed è qui, così come nelle altre sedi, che si sviluppano le idee e le strategie per lo sviluppo degli investimenti, sempre più innovativi, in qualsiasi ambito. RedBird in quest’anno di lavoro ha infatti portato una nuova mentalità di sport, molto americana (e quindi la migliore possibile), con l’obiettivo di ottenere risultati sul campo, in ambito finanziario e quello commerciale, in modo da aumentare ancora di più il valore del brand AC Milan, già altissimo in tutto il mondo. Per sviluppare ancor meglio il progetto serve raggiungere una delle priorità del fondo americano, lo stesso che era anche di Elliott: uno stadio di proprietà, un passaggio cruciale e indispensabile.