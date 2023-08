Milan, novità De Ketelaere: la lista si allunga

Il giocatore belga dei rossoneri continua ad essere sul mercato: le squadre sulle sue tracce sono davvero tante. Ecco chi vuole Charles De Ketelaere

Il Milan è stata certamente la squadra che più si è mossa in questa caldissima estate. Dopo l’addio di Paolo Maldini e Zlatan Ibrahimovic, e la cessione di Sandro Tonali, i rossoneri si sono scatenati mettendo a segno ben otto colpi.

Sono così arrivati Marco Sportiello, Luka Romero, Ruben Loftus-Cheek, Christian Pulisic, Tijjani Reijnders, Noah Okafor e Samuel Chukwueze. Ora è il turno di Yunus Musah. Il centrocampista americano, che andrà a completare il reparto mediano è atteso nelle prossime ore a Milano, prima di sottoporsi alle visite mediche e mettere nero su bianco. Il classe 2002 è dunque l’ottavo colpo.

Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada hanno realizzato una vera e propria rivoluzione dalla mediana in su, con diversi acquisti. Il reparto di centrocampo sarà tutto nuovo di zecca, in attacco cambiano soprattutto gli esterni, con Stefano Pioli che avrà finalmente tante alternative: Rafael Leao non sarà più solo. Ecco così che sono pronti a giocare Noah Okafor, Christian Pulisic e Samuel Chukwueze. Diverse possibilità, che stanno mettendo alla porta le varie delusioni degli ultimi mesi.

Ante Rebic ha già fatto le valigie e presto anche Junior Messias saluterà il gruppo. Si allena a Milanello, invece, Divock Origi, in attesa della giusta sistemazione. In attacco si sta facendo piazza pulita, una rivoluzione totale che chiaramente potrebbe coinvolgere anche Charles De Ketelaere.

Milan, una nuova squadra per De Ketelaere

Charles De Ketelaere è sulla lista dei partenti. Così come Yacine Adli e Alexis Saelemaekers, però, non ha subito lo stesso trattamento che il Milan ha riservato ai veri e propri esuberi come Origi, Rebic e Caldara.

Serve l’offerta giusta per il belga. Il Milan non lo svenderà dopo aver investito tanto solo un anno fa: servono una trentina di milioni (quasi 28 per non fare minusvalenza), ma ad oggi nessuno si è presentato dalle parti di via Aldo Rossi con un’offera convincente. Piace all’Atalanta, al Psv Eindhoven e all’Aston Villa. De Ketelaere, ad oggi, è poco propenso a salutare il Milan dopo solo una stazione. Vuole giocarsi le sue carte per cercare di rilanciarsi.

Nel frattempo, come riporta La Gazzetta dello Sport, in edicola stamani, al Lens (nome fatto nella giornata di ieri) si è aggiunta una squadra francese, il Marsiglia. Sarà una metà gradita all’ex Club Brugge?