Milan, nuova pretendente per De Ketelaere: offerta in arrivo

Il Milan sta valutando un sondaggio in arrivo per Charles De Ketelaere, il fantasista belga che ha deluso le aspettative lo scorso anno.

La cessione di Ante Rebic, ufficializzata quest’oggi con il passaggio al Besiktas, ha aperto in casa Milan il periodo legato alle partenze ‘intelligenti’. Ovvero le cessioni degli esuberi che non rientrano nei piani di mister Pioli.

Oltre all’attaccante croato, sono diversi i calciatori ormai fuori dai piani del Milan. Come per esempio il terzino Ballo-Touré, l’esterno Junior Messias e la punta Divock Origi, alcuni dei quali lasciati fuori dalla tournée statunitense. Ma c’è anche un altro tassello su cui Pioli non sembra affatto voler puntare.

Parliamo di Charles De Ketelaere, il trequartista belga che ha rappresentato il flop maggiore e più costoso del Milan 2022-2023. Il calciatore classe 2001 è arrivato lo scorso anno dal Bruges per 35 milioni di euro, bonus compresi. Un affare voluto da Paolo Maldini che non ha affatto rispettato le attese.

De Ketelaere richiesto in Francia: spunta il Lens

Il Milan non sarebbe dunque affatto contrario alla cessione di De Ketelaere, anche se serviranno offerte da almeno 28-30 milioni di euro per lasciarlo andare ed evitare minusvalenze dannose.

Nelle ultime settimane si è parlato di proposte in arrivo da Atalanta, PSV Eindhoven e Lipsia, tutte però interessate al prestito di CDK con diritto di riscatto. Una soluzione che il Milan non disdegna, ma preferirebbe riuscire a cedere a titolo definitivo l’attaccante 22enne e ottenere un tesoretto da riutilizzare nel mercato in entrata.

L’ultima novità però arriva dalla Francia. Secondo il portale RMC Sport sulle tracce di De Ketelaere si sarebbe inserito il Lens. Il club francese si è qualificato alla prossima Champions League ed è pronto a rinforzarsi per la stagione che verrà. Inoltre avrebbe liquidità necessaria per provare a portare il calciatore del Milan in Ligue 1: nelle ultime settimane ha incassato 43 milioni dal Lipsia per la cessione di Openda e 25 milioni per quella di Fofana all’Al-Nassr.

Il Milan attende dunque una proposta formale da parte del Lens, che potrebbe rappresentare una destinazione ideale per il futuro di De Ketelaere. I rossoneri devono comunque chiarirsi le idee: meglio cederlo a titolo definitivo e dire addio ad un calciatore che ha deluso le aspettative, oppure mandarlo via in prestito per cercare di rivitalizzarlo altrove? Nelle prossime settimane si prenderà una decisione.