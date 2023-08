Milan, siamo allo scambio dei documenti: in settimana le visite

Il club rossonero ha chiuso un altro acquisto e ora siamo alla pratiche burocratiche. Pioli abbraccerà il calciatore in settimana

Il Milan sta portando avanti una delle sue migliori campagne acquisti estive degli ultimi anni. Grazie ai soldi della Champions League e a quelli della prosperosa cessione di Sandro Tonali al Newcastle, i rossoneri hanno concretizzato già otto affari in entrata.

Giorgio Furlani e Goffrey Moncada sono riusciti a centrare la maggior parte degli obiettivi principali per rinforzare la rosa rossonera e hanno avuto anche la capacità di metterli a disposizione di Stefano Pioli in tempo per lasciar lavorare il tecnico con i nuovi innesti e facilitare il loro inserimento. In questo modo il Diavolo potrà arrivare nel migliore dei modi all’inizio ufficiale della stagione, che coincide con la trasferta di Bologna di lunedì 21 agosto.

Adesso il focus della società è sulle cessioni, dal momento che allo stato attuale delle cose la rosa è extra large e gli esuberi sono davvero tanti. Dopo che saranno partiti tutti i giocatori che non fanno più parte del progetto, a quel punto i rossoneri potrebbero completare la rosa con gli ultimi innesti. Intanto però il Milan si prepara ad accogliere l’ultimo acquisto, ovvero Yunus Musah.

Per Musah manca solo la firma: il giocatore atteso in Italia in settimana

Il suo passaggio al Milan ormai è ultimato e manca soltanto l’ufficialità. Un affare da 20 milioni per il Milan, che inserisce un altro elemento molto importante e di prospettiva in un centrocampo che in poche settimane è stato di fatto rivoluzionato.

Come ha riportato oggi Fabrizio Romano sul proprio profilo Twitter, l’affare è ormai chiuso già dalla giornata di domenica scorsa e Milan e Valencia stanno adesso firmando tutti i documenti necessari per poter ufficializzare il passaggio del centrocampista statunitense al Diavolo a titolo definitivo. L’esperto di mercato spiega inoltre che il giocatore sarà sottoposto agli esami medici di rito in Italia nel corso di questa settimana. Domani arriverà in Italia.

Operazione da 20 milioni per il Milan, che si assicura il classe 2002 per avere un’altra soluzione in mediana. Con il passaggio di Pioli al 4-3-3, il suo apporto nelle due fasi può essere molto utile sia davanti alla difesa che come mezzala. Certo è che a questo punto lo spazio per Yacine Adli si riduce ancor di più e il francese verrà molto probabilmente ceduto.