@ML – Fenerbahce in pressing su Krunic: la posizione del Milan

Krunic nel mirino del Fenerbahce, che vuole concretamente il giocatore: dal Milan arriva una presa di posizione su questa situazione.

In queste ore si parla molto del forte interessamento del Fenerbahce per Rade Krunic. È trapelata l’esistenza di un’offerta economica importante al giocatore.

Stando a quanto appreso a MilanLive.it, il pressing del club turco sull’ex Empoli è reale. Ma, al momento, non è stata presentata una proposta al Milan. In ogni caso, per il club rossonero il centrocampista bosniaco è ritenuto importante nel progetto tecnico. Com’è noto, Stefano Pioli ha una grande stima nei suoi confronti e lo sta impiegando come titolare nell’amichevoli estive.

🔴⚫️#Fenerbahce in pressing su Rade #Krunic, ma al momento non risultano offerte ufficiali al #Milan. Per i rossoneri il bosniaco è considerato centrale nel progetto @calciomercatoit @MilanLiveIT — Martin Sartorio (@MartinSa1988) August 1, 2023

Calciomercato Milan, quanto vale Rade Krunic?

Vedremo se il Fenerbahce proverà comunque ad avanzare un’offerta al Milan e di che entità sarà. Per adesso, si è mosso solo con Krunic. Da capire se, nonostante la posizione attuale del club, possa esserci in grado di indurre a delle riflessioni su una eventuale cessione. A certe cifre, nessuno è incidibile.

Non bisogna aspettarsi proposte ricche dal Fenerbahce per il cartellino del centrocampista bosniaco. Qualche anno fa il Friburgo offrì circa 8 milioni di euro e venne rifiutata. Non stupirebbe se l’eventuale proposta da parte della squadra di Istanbul fosse simile a quella. Vedremo se arriverà.

Intanto, il Milan sta avendo molto a che fare con la Turchia negli ultimi tempi. Infatti, ha appena ceduto Ante Rebic al Besiktas e lo stesso club ora vuole anche Junior Messias. Contatti in corso per finalizzare la cessione di un altro giocatore che non rientra più nel progetto di mister Pioli.