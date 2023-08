Thuram spiega perché ha scelto l’Inter: “I tifosi del Milan saranno arrabbiati”

Il nuovo acquisto dei nerazzurri ha chiarito il motivo della scelta nell’intervista alla Gazzetta dello Sport, e pensa già al derby

All’inizio dell’estate si era verificato un derby di mercato fra Milan e Inter per il figlio d’arte Marcus Thuram, il cui contratto era appena scaduto, e quindi con la possibilità di acquisire il cartellino del calciatore a parametro zero.

In un primo momento sembrava che il Diavolo l’avesse spuntata, con i media che davano praticamente per certo l’ingaggio del francese da parte dei rossoneri. Alla fine però è arrivato il colpo di scena, con il sorpasso dell’Inter grazie a un’offerta monstre sull’ingaggio da oltre 5 milioni di euro a stagione. Il ventiseienne è quindi approdato in nerazzurro e oggi ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport.

Il nuovo attaccante dei nerazzurri ha trattato diversi argomenti, dalle sue caratteristiche tecnico al suo idolo Adriano, passando anche per le esperienze in Italia del papà Lilian. La pressione del padre, per sua stessa ammissione, ha influito tanto nella scelta di venire in Italia, dalla quale erano arrivate numerose offerte. Thuram ha scelto i nerazzurri, alla fine, spiegando anche il motivo alla base della decisione presa qualche settimana fa.

Thuram e la scelta dell’Inter: “Non mi preoccupano i fischi”

Ricordiamo infatti che già due anni prima l’Inter era stata molto vicina al suo acquisto, ma poi il classe ’97 aveva rimediato un brutto infortunio e il Biscione era andato a prendere Joaquin Correa.

L’attaccante infatti afferma: “Mi ero già immaginato due anni fa di portare addosso questa maglia. L’Inter e i suoi dirigenti mi sono stati molto vicini anche dopo l’infortunio: mi hanno consolato. Questa cosa non l’ho dimenticata. E così ora stato naturale scegliere loro. Avere la possibilità di ricominciare quello che il destino mi aveva tolto due anni fa: incredibile”.

Thuram si è poi detto non preoccupato per l’ambiente ostile che incontrerà al derby dopo il tradimento al Milan: “Eh, i tifosi del Milan saranno arrabbiati con me… Ma pazienza! Ognuno fa le sue scelte, io so perché l’ho fatto“. La sfida tra Inter e Milan è in programma già alla quarta giornata di Serie A, il 16 settembre, e l’atmosfera a San Siro sarà infuocata: “Non sono preoccupato dei fischi che mi arriveranno. Tanto è un derby. Sarebbero arrivati in ogni caso”.