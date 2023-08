Colpo Musah: un affare a tutti gli effetti, i dettagli

Musah nei prossimi giorni diventerà un nuovo giocatore del Milan: vediamo quanto i suoi costi peseranno sul bilancio rossonero.

Il Milan ha già ufficializzato sette nuovi acquisti e presto toccherà all’ottavo: Yunus Musah. Ormai l’affare con il Valencia è chiuso e presto il centrocampista sarà in Italia per svolgere le visite mediche e firmare il contratto.

La trattativa è durata diverse settimane, soprattutto a causa delle eccessive richieste di Peter Lim, proprietario del club spagnolo. Ma il classe 2002 americano aveva le idee chiare fin da subito e ci ha messo poco a raggiungere un accordo con la società rossonera. Forte di questo, Giorgio Furlani non ha mollato la presa e alla fine ha ottenuto il via libera tanto desiderato.

Calciomercato Milan, quanto costa Musah a bilancio

Musah è un centrocampista che in carriera ha giocato in più posizioni: mediano davanti alla difesa, mezzala e persino esterno destro. La sua duttilità è certamente apprezzata da Stefano Pioli, che dovrà decidere come impiegarlo nel suo 4-3-3. Al rientro della squadra dagli Stati Uniti potrà iniziare a lavorare anche con lui per capire meglio come sfruttare le sue caratteristiche.

L’investimento per l’acquisto di Musah comporta una spesa da 20 milioni di euro più 1 di bonus. Il giovane americano firmerà un contratto fino a giugno 2028, quindi la quota di ammortamento sarà di 4 milioni a stagione. Lo stipendio previsto è di 2 milioni netti annui e, come spiegato da Calcioefinanza.it, al lordo diventa di 2,62 milioni grazie al Decreto Crescita. L’impatto annuale a bilancio è di 6,62 milioni. Tale cifra può salire leggermente nel caso in cui scattasse il bonus concordato con il Valencia.

Un’operazione non particolarmente onerosa per il Milan, convinto di aver scelto il centrocampista giusto per completare la mediana di Pioli. Dopo Ruben Loftus-Cheek e Tijjani Reijnders, l’ex Arsenal è il terzo rinforzo che arriva nel reparto. Non è ancora escluso che ne possa arrivare un quarto, ma dipende dalle cessioni. Yacine Adli e Charles De Ketelaere (impiegato mezzala in amichevole) sono sul mercato.

Musah possiede anche il passaporto italiano. Dopo essere nato a New York, si è trasferito con la famiglia a Castelfranco Veneto e si è formato nel settore giovanile del Giorgione. Conosce bene la lingua italiana e ciò lo aiuterà ad inserirsi a Milanello. Aveva ricevuto delle offerte interessanti pure dalla Premier League, ma il suo desiderio era quello di vestire la maglia rossonera. E così sarà.