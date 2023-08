Buffon e il Milan, quanti intrecci: l’esordio, il mancato arrivo, il gol di Muntari

Gianluigi Buffon lascia il calcio. Il portiere italiano appende i guanti al chiodo all’età di 45 anni. Chiude la sua carriera con la maglia del Parma, dove tutto ebbe inizio

Ora non ci sono più dubbi: Gianluigi Buffon, lascia il calcio. L’estremo difensore, con un post sul proprio profilo Instagram, ha detto basta: “Finisce qua. Mi hai dato tutto. Ti ho dato tutto. Abbiamo vinto insieme“.

Il 45enne, uno dei più grandi portieri al mondo, lascia a 45 anni, lì, dove aveva cominciato, con la maglia del Parma. Buffon è diventato grandissimo con la Juventus e chiaramente con la Nazionale italiana, con cui ha vinto il Mondiale, ma ha indossato anche la maglia del Psg.

Nell’estate in cui è scoppiata Calciopoli è stato ad un passo dal vestire quella del Milan, ma Buffon, poi, ha preferito continuare la sua avventura in bianconero in Serie B.

Buffon, avversario del Milan

Buffon è stato, dunque, soprattutto un avversario per i tifosi del Milan. Lo è stato in quel famoso Milan-Juventus, del 25 febbraio 2012, in cui non fu convalidato il gol a Muntari.

Le sue dichiarazioni, nel post gara, sono passate alla storia. Parole che chiaramente i tifosi rossoneri ricordano molto bene: “L’azione è stata talmente convulsa e veloce che non mi sono accorto se fosse gol o no. E se anche se me ne fossi accorto, ammetto che non avrei aiutato l’arbitro“. E’ chiaro ed evidente che tra i tifosi del Milan e Buffon non scorra buon sangue e non è un caso che molti sostenitori del Diavolo, sui social, hanno voluto ricordare il portiere, con il gol subito dal dischetto da Shevchenko, in quel 28 maggio 2003. Niente Champions League per Buffon, che come è noto chiuderà la sua lunghissima avventura calcistica senza essere riuscito ad alzare la coppa più prestigiosa.

Come detto, però, la carriera di Gianluigi Buffon è molto legata al Milan, anche positivamente per lui. Il suo esordio in Serie A, con la maglia del Parma, è arrivato, infatti, proprio contro i rossoneri, il 19 novembre 1995, dove risultò subito tra i migliori in campo. Rossonero che Buffon ha sfiorato in varie occasioni: la prima volta quando era solo un ragazzino, prima che poi arrivasse l’offerta del Parma. Si è parlato di lui anche di recente dopo l’addio di Donnarumma, ipotesi però mai confermata né dal portiere né dal suo entourage.

C’è il Milan sullo sfondo, poi, per il record di imbattibilità in Serie A di Gianluigi Buffon, che nella stagione 2016/2017, superò il rossonero Sebastiano Rossi. Il bianconero mantenne la porta inviolata per ben 973 minuti, contro i 929 del rossonero.