Dal Milan al Besiktas: anche un difensore dopo Rebic e Messias

Ci sono diversi giocatori del Milan richiesti in Turchia: dopo Rebic, Messias e Krunic è il turno di un altro elemento della squadra di Pioli.

La società rossonera ha messo a segno otto operazioni in entrata, considerando anche Yunus Musah, ed è importante fare delle cessioni. Ci son più calciatori che non rientrano nel progetto tecnico e che sono destinati a lasciare Milanello.

L’ultimo ad essere partito è stato Ante Rebic, che ha firmato con il Besiktas e ha così lasciato definitivamente il Milan. La stessa squadra vuole anche Junior Messias, i contatti sono in corso e si tratta di trovare l’accordo sul prezzo del cartellino. Dalla Turchia si sono fatti avanti pure per Rade Krunic, ma in questo caso è il Fenerbahce ad aver formulato un’offerta importante al centrocampista.

Calciomercato Milan, un difensore va in Turchia?

Il Milan prevede delle cessioni anche in difesa. Da settimane la dirigenza sta cercando di vendere Fodé Ballo-Touré, terzino sinistro che in queste due stagioni non ha mai convinto come vice Theo Hernandez. Purtroppo, ha rifiutato il Fulham (già d’accordo col Diavolo per un prezzo di 4 milioni di euro). Preferisce il Bologna, che lo vuole in prestito. Sullo sfondo c’è il Nizza. Si attendono sviluppi.

Un altro difensore che il Milan vuole cedere è Mattia Caldara, rientrato dal prestito alla SPAL e assolutamente fuori dai piani di Pioli. Ha ancora un anno di contratto e a bilancio c’è ancora una quota di ammortamento da circa 5,2 milioni per la stagione 2023/2024. Impossibile pensare di cederlo a tale prezzo ed evitare una minusvalenza. Sarebbe già positivo liberarsi dello stipendio da circa 2,2 milioni netti annui.

Non ci sono particolari offerte per Caldara, il Milan spera di riuscire a piazzarlo in questo mese di agosto. Secondo quanto rivelato dal quotidiano Tuttosport, sarebbe arrivata una richiesta di informazioni dalla Turchia, dal “solito” Besiktas. Non c’è nessuna offerta al momento e non è detto che arrivi.

Purtroppo, la carriera di Caldara ha preso una brutta piega proprio con il suo trasferimento a Milano nell’estate 2018. Arrivò nell’ambito dello scambio che riportò Leonardo Bonucci alla Juventus e poco dopo si infortunò gravemente. In seguito ha avuto altri infortuni e ciò lo ha pesantemente condizionato.

Era anche tornato in prestito all’Atalanta, che dopo un anno e mezzo non lo ha riscattato. Successivamente è stato prestato a Venezia e SPAL, senza mettere in campo un rendimento indimenticabile. È rientrato al Milan e ora l’auspicio è quello di trovare una soluzione buona sia per lui sia per il club rossonero.