De Ketelaere ad un passo dall’Atalanta: i dettagli

Indiscrezioni decisive da parte di Alfredo Pedullà. Il club italiano è pronto a fare sul serio per De Ketelaere. Contatti avviati, tutti i dettagli

Grande incognita sul futuro di Charles De Ketelaere al Milan. Il trequartista, è risaputo, rappresenta la più grande delusione della stagione passata. Pagato 36 milioni di euro (investimento più oneroso degli ultimi anni del club rossonero), è stato acquistato dal Club Brugge sicuri che fosse il perfetto trequartista da regalare a Stefano Pioli. Purtroppo, però, la sua prima annata in Italia è stata assolutamente al di sotto di ogni aspettativa.

Insomma, ci si poteva aspettare qualche difficoltà iniziale, ma Charles è stato in realtà un totale fantasma in rossonero. 40 presenze complessive, zero gol e un solo assist. Troppo poco per il talento che ha dimostrato in Belgio ma anche in Champions League con la maglia del Bruges. Il Milan sta chiaramente valutando la sua posizione in rosa, con anche il fatto che sono arrivati altri due trequartisti, Luka Romero e Christian Pulisic, a rinfoltire il reparto. De Ketelaere, anche per quanto fatto vedere dai nuovi acquisti, rischia di rimanere ai margini del progetto.

Per questo, il club rossonero, che non vuole si svaluti il cartellino del giocatore e non vuole registrare minusvalenze a bilancio, sta seriamente pensando alla cessione. Per molte fonti, l’addio del belga al Diavolo è sicuro. Un’italiana si è inserita prepotentemente.

De Ketelaere in Serie A: contatti in corso

Nel corse delle ultime settimane, il nome di Charles De Ketelaere è stato accostato ad una miriade di club. Si sono fatti avanti per lui: Aston Villa, West Ham, PSV Eindhoven, Lens, Marsiglia e anche Real Sociedad. Una lista davvero lunga di possibili acquirenti, ma il Milan ha le idee chiare, e vorrebbe lasciar partire il belga sono a titolo definitivo, o comunque con la formula del prestito con obbligo. La cifra richiesta è di 28 milioni di euro, ma al momento nessuno dei club citati si è spinto così oltre.

Potrebbe però farlo l’italiana, l’Atalanta. Come riferito da Alfredo Pedullà, la Dea è scesa concretamente in campo per Charles De Ketelaere. L’operazione è caldissima e potrebbe avere un esito positivo già nelle prossime ore. Il suo profilo stuzzica da un pò i desideri di Gian Piero Gasperini. L’affare dovrebbe essere in prestito con diritto di riscatto, ma al momento non sono ancora noti i dettagli né le cifre. A breve potrebbero arrivare importanti aggiornamenti.