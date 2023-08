Di Lorenzo rimpiange Milan-Napoli di Champions: “Decisa da episodi, dettagli, caso”

Di Lorenzo è tornato a parlare dell’eliminazione del Napoli in Champions contro il Milan: il capitano azzurro ha ancora dei rimpianti.

Quando c’è stato il sorteggio per i Quarti di Champions League, non sono stati pochi i tifosi del Napoli ad aver esultato. Credevano che non sarebbe stato troppo problematico eliminare il Milan e guadagnare la semifinale. Invece, la squadra di Stefano Pioli ha avuto la meglio.

A San Siro i rossoneri si sono imposti per 1-0 grazie al gol di Ismael Bennacer, mentre allo stadio Diego Armando Maradona il risultato finale è stato di 1-1: alla rete di Olivier Giroud ha risposto Victor Osimhen. Il Diavolo è stato poi eliminato in semifinale dall’Inter, in maniera anche bruciante, però aver superato la squadra vincitrice dello Scudetto è stata una grande soddisfazione.

Giovanni Di Lorenzo su Milan-Napoli di Champions League

Il Napoli ha ancora dei rimpianti per come sono andati i due confronti europei contro il Milan. Diverse le occasioni create dalla squadra di Luciano Spalletti, soprattutto all’andata, e tanta imprecisione negli ultimi 20 metri. Ormai è un match alle spalle e gli azzurri proveranno a riscattarsi nella prossima edizione della Champions League, anche se non sarà semplice.

Giovanni Di Lorenzo, intervistato dal Corriere dello Sport, ha detto chiaramente qual è la sfida della scorsa stagione che rigiocherebbe volentieri: “Contro il Milan, l’andata o il ritorno di Champions, semmai tutte e due. Le decisero gli episodi, i dettagli, il caso, anche il momento. Ma fu una delusione. E lo dico con il rispetto che si deve a un’avversaria di assoluto valore“.

Di Lorenzo, come molti a Napoli, ritennero immeritata quell’eliminazione. Non mancò anche qualche polemica per alcuni episodi, però il Milan è stato comunque bravo a prevalere e a guadagnarsi la semifinale. Bisogna ammettere che contro gli azzurri l’Inter probabilmente avrebbe avuto vita meno facile, perché la squadra di Pioli non si è presentata al doppio derby in condizione ottimale e ha meritato di uscire dalla Champions.