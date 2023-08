Krunic tentato dalla Turchia, ma l’offerta è bassa: i dettagli

Le ultime sul possibile trasferimento di Rade Krunic dal Milan al Fenerbahce. Il calciatore rossonero è tentato da questa soluzione.

Nelle ultime ore è fuoriuscita una possibile situazione di mercato a sorpresa, che neanche il Milan stesso poteva immaginare. Offerta in arrivo per uno dei fedelissimi di Stefano Pioli, un calciatore di grande temperamento ed utilità tattica.

Rade Krunic è finito nel mirino del Fenerbahce, la squadra turca che si sta comportando in maniera egregia sul mercato in entrata. Dalla Serie A italiana sono già arrivati calciatori del calibro di Dzeko, Becao e Muldur, senza dimenticare il colpaccio Tadic dall’Ajax.

Krunic come detto è un calciatore molto stimato da mister Pioli, che lo ha anche schierato titolare nell’amichevole di questa notte contro il Barcellona. Ma pare che la proposta contrattuale del club di Istanbul sia molto allettante e stia facendo tribolare il centrocampista bosniaco. Gli aggiornamenti della Gazzetta dello Sport parlano chiaro.

Fenerbahce, prima offerta rifiutata per Krunic

Lo stipendio di Rade Krunic nel Milan percepisce uno degli stipendi più bassi dell’intera rosa, visto che si è accontentato di un ingaggio netto da 1,1 milioni di euro. Il Fenerbahce, molto attratto dal dinamismo e dalla duttilità del calciatore bosniaco, è pronto a triplicare lo stipendio del milanista.

Molto intrigato dunque Krunic dall’idea di percepire un ingaggio ben più elevato, tra l’altro in un club che sembra pronto al salto di qualità e dove gioca il connazionale Edin Dzeko. Ma il Milan non intende affatto svenderlo: ciò che fuoriesce da questa situazione è che il Fenerbahce avrebbe messo sul piatto un’offerta troppo scarsa per il cartellino di Krunic.

Offerti 3-5 milioni di euro al Milan, davvero troppo pochi per un giocatore non giovanissimo ma ancora molto importante nell’economia della rosa di Pioli. I rossoneri per lasciare andare Krunic chiedono molto di più: un’offerta superiore ai 10 milioni di euro anche solo per sedersi al tavolo delle trattative.

Il Milan attende un possibile rilancio dalla Turchia per il classe ’93, altrimenti si terrà ben volentieri stretto il cartellino di Krunic. L’idea di Pioli è sempre stata quella di costruire il centrocampo della prossima stagione anche attorno al suo fedelissimo, almeno in attesa del rientro di Bennacer. L’impressione infatti è che anche con gli arrivi di Loftus-Cheek, Reijnders e Musah (in dirittura d’arrivo), la posizione di Krunic resti sempre centrale negli schemi del Milan che verrà.