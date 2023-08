Milan-Barcellona, Pioli: “Bilancio tournée positivo. Leao non può essere l’unica opzione”

Stefano Pioli ha commentato così la partita tra Milan e Barcellona disputatasi questa notte nei pressi di Las Vegas, nello stato del Nevada.

La tournée statunitense del Milan si è conclusa questa notte ufficialmente, con la terza ed ultima amichevole del Soccer Champions Tour. Un’altra buona prestazione dei rossoneri, sconfitti però di misura dai campioni di Spagna del Barcellona.

Il match, andato in scena all’Allegiant Stadium di Las Vegas, in Nevada, ha visto il Milan soccombere a causa dell’eurogol di Ansu Fati. Ma non sono mancate le opportunità per la squadra rossonera. C’è comunque ancora molto da lavorare per Stefano Pioli ed il suo gruppo in vista dell’avvio del campionato.

Dopo l’incontro, terminato attorno alle ore 7 del mattino italiane, mister Pioli ha parlato in conferenza stampa dal Nevada, dando un giudizio sia sulla prova dei suoi contro il Barça, sia sulla tournée in linea generale.

Pioli soddisfatto, ma l’attacco deve segnare: “Mi aspetto che facciano gol”

Il cruccio della prestazione di stanotte del suo Milan è stato l’attacco. I rossoneri non hanno sfruttato le occasioni e devono dunque migliorare in concretezza, come detto da Pioli: “Dagli attaccanti mi aspetto che facciano gol. Siamo stati spesso pericolosi ma non abbiamo concretizzato. Inoltre abbiamo faticato a togliere palla al Barcellona, ma è giusto vista la loro qualità. Dobbiamo perdere meno palloni e rischiare molto meno”.

Pioli non vuole poi che Rafael Leao sia l’unica soluzione offensiva dei suoi: “Uno dei nostri obiettivi di gioco è quello di mandare Leao in possesso, ma non può essere l’unica opzione. Rafa stesso si deve muovere di più per dare la possibilità ai compagni di servirlo al meglio”.

Infine un bilancio della tournée statunitense, ormai ai titoli di coda: “Il bilancio per me è estremamente positivo. Abbiamo affrontato tre grandi squadre in amichevole, ho visto segnali positivi e tutti gli incontri ci hanno dato risposte specifiche. Stiamo lavorando bene, mancano 3 settimane al debutto in campionato. I nuovi si stanno inserendo bene, poi è normale ci voglia un po’ di tempo per loro”.

Il Milan rientrerà a breve in Italia dopo le tre gare amichevoli. Previsti un paio di giorni di riposo concessi da mister Pioli ai suoi calciatori. Le prossime sfide di pre-campionato saranno i test contro il Monza, ovvero il trofeo Berlusconi dell’8 agosto, e la sgambata a Milanello contro il Trento del giorno successivo.