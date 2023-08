Milan, doppia cessione in vista: l’indizio arriva dagli USA

Il Milan sembra pronto a cedere ben due calciatori nelle prossime ore. La squadra di Stefano Pioli può iniziare a sfoltire la rosa.

Nelle prossime ore il Milan dovrebbe completare ulteriormente la rosa. A minuti Yunus Musah dovrebbe sbarcare a Milano per iniziare la sua nuova avventura in maglia rossonera.

Mercato in entrata tutt’altro che concluso, visto che fonti vicine al club rossonero parlano di almeno un altro paio di tasselli in arrivo entro fine agosto, ovvero un terzino sinistro e probabilmente anche una terza punta. Insomma, una squadra più che completa per Stefano Pioli in vista delle tre competizioni stagionali.

Il rischio però è quello di avere una rosa fin troppo lunga, ricca anche di calciatori poco utili alla causa e dunque fuori dai piani tattici e strategici del Milan. Ecco perché nelle prossime ore il club intende completare alcune cessioni a dir poco fondamentali, anche per alleggerire il monte ingaggi.

Adli e De Ketelaere restano in panchina: doppia cessione vicina

I prossimi calciatori ad uscire dalla rosa del Milan sembrano essere due giovani talenti, che però non hanno mai convinto finora mister Pioli, tanto da restare molto spesso al di fuori dalle scelte titolari.

Yacine Adli e Charles De Ketelaere hanno più di un piede fuori da Milanello. La tournée statunitense appena terminata dovrebbe aver chiarito le idee a Pioli e compagnia su questi due calciatori di estro e fantasia, ma poco attinenti con le idee tattiche dell’allenatore. L’indizio decisivo è arrivato nella notte, durante l’amichevole Milan-Barcellona.

Infatti nell’ultimo test-match negli USA, sia Adli che De Ketelaere sono rimasti per 90′ in panchina. Il centrocampista franco-algerino ed il fantasista belga non hanno avuto l’opportunità di entrare e di dimostrare le loro qualità. Vero è che in questo test Pioli ha voluto tenere in campo per tutto l’incontro alcuni titolarissimi, come Loftus-Cheek e Leao, ma va anche detto come alcuni giovanissimi come Colombo, Bartesaghi e Romero hanno invece avuto spazio.

Il mancato utilizzo dei suddetti giocatori è più che un’indicazione. Il Milan già li considerava in precedenza due sacrificabili della rosa, mentre ora la decisione è presa: sono entrambi in uscita. Adli ha ricevuto diversi sondaggi da club come Siviglia, Lille e Eintracht Francoforte ed il Milan sarebbe disposto anche a cederlo a titolo definitivo. De Ketelaere ha una situazione più complessa: piace a PSV, Atalanta e di recente anche alla Real Sociedad, ma per evitare minusvalenze il Milan può pensare anche ad un prestito oneroso.