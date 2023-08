Niente Milan: accordo e firma con la Lazio

Il giocatore, che tanto piace al Milan, non vestirà la maglia dei rossoneri, ma sarà un nuovo rinforzo della Lazio di Maurizio Sarri. Affare chiuso e pronto ad essere annunciato

Ventidue gol e nove assist in quarantacinque partite: è questo il bottino dell’esterno che ha stregato mezza Serie A.

Il giocatore di cui stiamo parlando è Gustav Isaksen, finito mesi fa nel mirino anche del Milan, e che avrebbe potuto varcare i cancelli di Milanello qualora Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada non fossero riusciti a chiudere per Samuel Chukwueze con il Villarreal.

Il danese così non vestirà la maglia del Milan, ma avrà modo di giocarci contro. Il classe 2001, infatti, è ad un passo dalla Lazio. L’affare è praticamente chiuso e come racconta Calciomercato.it, lo scambio dei documenti è possibile già in giornata: affare da dieci milioni di euro più due di bonus, che finiranno così nelle casse del Midtjylland. Per Isaksen, invece, un contratto pluriennale a 1,5 milioni di euro netti a stagione.

Per la Lazio si tratta del secondo colpo, dopo quello di Castellanos. Un colpo che nasce davvero da lontano: come detto il 22enne di Hjerk è seguito da tempo dai club italiani (anche dalla Fiorentina, oltre a Milan e Lazio), ma il colpo di fulmine dei biancocelesti è arrivato durante le sfide di Europa League, in cui i capitolini hanno affrontato il Midtjylland, perdendo 5 a 1 in trasferta, e vincendo 2 a 1 all’Olimpico. In entrambi i match l’esterno si è messo in mostra riuscendo a segnare due gol.

Milan, le fasce al completo

Al Milan, con l’acquisto di Chukwueze non ci sarebbe potuto essere spazio per Isaksen. I rossoneri in questa calda estate hanno realizzato una vera e propria rivoluzione, riuscendo a mettere a disposizione di Stefano Pioli ben quattro calciatori nuovi, che possono ricoprire il ruolo di esterno.

Non ci sarà più spazio, dunque per Messias, Saelemaekers (costretto a reinventarsi terzino) e Rebic (già ceduto): oltre a Rafael Leao, che appare ancora insostituibile sulla sinistra, il tecnico di Parma potrà contare su Noah Okafor, che può giocare anche al centro dell’attacco al posto di Giroud, Samuel Chukwueze, destinato ad occupare la corsia di destra e Christian Pulisic. Il giocatore americano è il vero jolly dell’attacco, potendo destreggiarsi veramente ovunque. Non va dimenticato, infine, Luka Romero, che Pioli in queste prime amichevoli ha utilizzato come esterno di destra.