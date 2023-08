Rafael Leao: “Fascia da capitano? Un onore, l’ho chiesta a Theo”. E promuove il mercato

Leao ha espresso le sue considerazioni dopo Milan-Barcellona: si è soffermato anche sul fatto di aver indossato la fascia da capitano.

La tournée del Milan negli Stati Uniti è terminata con un’altra sconfitta. A Las Vegas il Barcellona si è imposto 1-0 grazie a un bel gol di Ansu Fati a inizio secondo tempo. I rossoneri hanno avuto qualche occasione per pareggiare, ma non sono stati precisi negli ultimi metri.

Una grossa chance è capitata sui piedi di Tijjani Reijnders, che non ha saputo capitalizzare il perfetto assist che gli aveva confezionato Rafael Leao. Quest’ultimo è stato tra i più attivi della squadra di Stefano Pioli, riuscendo a rendersi pericoloso grazie alla sua velocità e all’imprevedibilità delle sue giocate. Rimane un giocatori più decisivi in organico e nella nuova stagione ci si aspetta una crescita ulteriore, il potenziale è enorme.

Rafael Leao commenta Milan-Barcellona

Leao al termine dell’ultima sfida del Soccer Champions Tour 2023 ha parlato ai microfoni di Milan TV: “Abbiamo giocato contro una grande squadra, una squadra che sa palleggiare e alla quale è difficile rubare palla. Comunque siamo stati compatti, purtroppo abbiamo preso un gol che non era facile evitare neanche per un grande portiere come Maignan. Loro hanno giocatori di qualità per fare queste cose. In generale penso che la squadra abbia fatto bene, abbiamo creato delle occasioni e purtroppo non abbiamo segnato. Un test positivo contro una grande squadra, ci stiamo preparando bene per la nuova stagione. La società ha fatto bene a decidere di partecipare a questo torneo, perché giocare con queste squadre è importante. Vedo bene la squadra“.

A Rafael è stato chiesto anche del calciomercato in entrata del club e si è detto soddisfatto dei nuovi rinforzi: “I giocatori che sono arrivati sono forti. Hanno alzato il livello della squadra“.

Nel secondo tempo il portoghese ha anche indossato la fascia da capitano e ha raccontato come è andata: “Quando Theo Hernandez stava uscendo, l’ho guardato e gli ho detto di darmela. Vorrei metterla più volte in partite importanti. Sono qui da quattro anni e sono orgoglioso di averla indossata oggi“.

Infine si è parlato di come deve incidere nelle partite se gli capita di non avere molte chance: “A volte non ci sono tanti palloni disponibili e quando arrivano devo cercare di fare giocate importanti, assist o gol. In altre partite devo stare più dentro il campo quando abbiamo palla, perché ci sono squadre che sono più basse. Contro il Barcellona non è facile da andare a pressare. Se sto tanto tempo senza pallone, è importante che io riesca a fare giocate importanti per la squadra. Il mister mi dice di essere più costante, però dipende dal tipo di partita“.