Via dal Milan, raggiunge Tonali a Newcastle

Per Tonali arriva dal Milan un “rinforzo” che può aiutarlo nel suo inserimento a Newcastle, dove si è trasferito dopo tre stagioni in rossonero.

L’estate dei tifosi milanisti era partita con la notizia shock della cessione di Sandro Tonali, un titolarissimo che nessuno pensava potesse essere venduto. Era noto il legame del giocatore con i colori rossoneri, che tifa fin da bambino, e molti lo vedevano come futuro capitano e bandiera. Poi le cose sono andate diversamente.

Il Newcastle United ha messo sul tavolo delle offerte praticamente irrinunciabili per il cartellino e per lo stipendio. Il Milan non poteva rifiutare i circa 70 milioni di euro proposti e lo stesso non poteva fare il centrocampista con un contratto da circa 8 milioni netti annui. Cifre da capogiro. I soldi incassati stanno permettendo al club di via Aldo Rossi di fare un calciomercato in entrata ricco di acquisti.

Non solo Tonali, un ex Milan vola a Newcastle

Tonali ha accettato il contratto e anche il progetto del Newcastle United, che nella scorsa stagione si è qualificato alla prossima Champions League e che ha dei piani ambiziosi per il futuro. Non hanno il blasone del Milan, però i Magpies rappresentano comunque una realtà calcistica interessante e con una tifoseria molto appassionata. Il calciatore deve essere bravo a inserirsi in fretta nel gruppo di Eddie Howe, che crede fortemente in lui.

Secondo quanto rivelato da Repubblica.it, ad aiutare Tonali in Inghilterra ci sarà Andrea Romeo. Si tratta dell’ex arbitro che dal 2017 ha svolto il ruolo di team manager al Milan. Recentemente è stato annunciato il suo addio e sembra che verrà integrato, con l’avvallo del Newcastle United, nello staff del giocatore per contribuire al suo inserimento nell’ambiente inglese. Si attendono conferme ufficiali in merito.

Da capire anche come il club rossonero lo sostituirà. Nei giorni scorsi erano emersi i nomi di Lorenzo Libutti (da aprile 2022 head of commercial football operations e già team manager al Watford in precedenza) e Dario Aduasio (da gennaio 2022 nella segreteria sportiva rossonera). Presto ci saranno novità.

Romeo, oltre ad aver arbitrato, è stato anche team manager dell’Inter dal 2014 al 2016. Marco Fassone e Massimiliano Mirabelli lo avevano conosciuto in nerazzurro e decisero di portarlo sull’altra sponda del Naviglio nel 2017. Dopo le stagioni al Milan, il suo futuro sembra essere in Inghilterra.