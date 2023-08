De Ketelaere, accordo Milan-Atalanta: cosa manca per chiudere

Il futuro di De Ketelaere potrebbe essere all’Atalanta, in trattativa avanzata con il Milan in queste ore: si può concludere presto.

Il fatto che non sia stato impiegato nell’amichevole contro il Barcellona è stato un ulteriore indizio della situazione di Charles De Ketelaere al Milan. Se già prima era nota l’intenzione di cederlo, il fatto che non abbia giocato neppure un minuto a Las Vegas è stata una conferma.

Infatti, dopo la partita sono trapelate nuove indiscrezioni sulla sua probabile cessione. In questo momento l’Atalanta è in pole position e ci sono buone possibilità che il giocatore si trasferisca a Bergamo. Gian Piero Gasperini è un allenatore bravo a valorizzare i giovani e potrebbe rilanciarlo in una piazza che è certamente meno impegnativa rispetto a Milano. Avere meno pressioni può aiutare il ragazzo.

Calciomercato Milan, De Ketelaere all’Atalanta: i dettagli

Secondo quanto spiegato da La Gazzetta dello Sport, il Milan e l’Atalanta hanno raggiunto un accordo sulla formula del trasferimento. Si tratta di un prestito oneroso da 6 milioni di euro con diritto di riscatto. Lo stipendio da 2,2 milioni netti annui sarebbe a carico del club nerazzurro. In questo modo il Diavolo coprirebbe quasi tutto il costo annuale di De Ketelaere tra ammortamento e ingaggio. Da capire la cifra del riscatto, che comunque non sarà inferiore a 21,3 milioni (eviterebbe la minusvalenza).

Cosa manca per chiudere l’operazione? Il sì di Charles, che in queste ore parlerà con i suoi agenti per prendere una decisione definitiva. Stupirebbe non poco se il giocatore rifiutasse di andare a Bergamo, dove credono fortemente nel suo talento. Gasperini può essere l’allenatore giusto per far emergere le qualità rimaste nascoste durante la prima stagione in Italia.

Sullo sfondo ci sono anche altre opzioni, però nessuna squadra si è fatta avanti con la stessa determinazione dell’Atalanta. In questo momento, quella della società nerazzurra è la migliore offerta presente. Il Milan stesso probabilmente preferirebbe evitare di cederlo a una “rivale”, però non ci sono alternative oggi.

Nessun club offre i circa 28 milioni che servono per evitare una minusvalenza immediata a bilancio. Una cessione a titolo definitivo è impossibile, quindi. Complicato anche trovare soluzioni in prestito secco e con diritto di contro-riscatto. Da considerare anche la volontà di De Ketelaere, che magari determinate destinazioni non le gradisce.

L’Atalanta ha formulato l’offerta migliore e la sensazione è che nelle prossime ore possa arrivare la fumata bianca. Si era parlato anche di un interessamento della Real Sociedad e di un’altra squadra spagnola, però la Dea conta di chiudere a breve. Tra l’altro, lo voleva già nel 2020 e con tre anni di ritardo può portare CDK a Bergamo.