Krunic più vicino al Fenerbahce? Il piano del Milan e le cifre

Dalla Turchia, fonti accreditate riferiscono della sicura cessione di Rade Krunic. Il Milan sta già programmando un altro acquisto

Sta facendo parecchio discutere l’attuale situazione di Rade Krunic al Milan. Nonostante il bosniaco sia un elemento di grande affidabilità e garanzia per Stefano Pioli, rimane fortemente in bilico il suo futuro. Krunic ha dimostrato in rossonero, con il passare degli anni, di essere un giocatore completo, disponibile e pronto a tutto per la maglia. Ha giocato in tantissimi ruoli e si è speso sempre per la causa. Insomma, un jolly prezioso di cui è davvero difficile privarsi.

Eppure, come accennato, potrebbe lasciare il Milan nel corso di quest’estate. C’è il Fenerbahce sulle sue tracce, in forte pressing in realtà. Il club turco ha già presentato un’offerta allettante a Rade Krunic, e secondo le fonti più autorevoli il calciatore si sarebbe fatto convincere. Il Milan ha le idee ben chiare: il centrocampista bosniaco non è in vendita, a meno di offerte davvero irrinunciabili. Ricordiamo che Rade ha 29 anni, e dunque il massimo che si potrebbe guadagnare dalla sua partenza si aggira attorno ai 10-15 milioni di euro.

Un’offerta di questo tipo da parte del Fenerbahce potrebbe davvero convincere il Diavolo a privarsi del suo jolly prezioso. E secondo quanto filtra dalla Turchia, la possibilità è più che mai adesso concreta. Tutti i dettagli di seguito.

Milan, via Krunic: cifre e sostituto

Come riportato dal giornalista turco Yagiz Sabuncuoglu, lo stesso che ha informato per primo dell’interesse del Fenerbahce, Rade Krunic lascerà sicuramente il Milan nel corso di questo mercato. A SportsDigitale.com, Sabuncuoglu ha detto a chiare lettere che il club rossonero acquisterà un ulteriore centrocampista, oltre a Yunus Musah (in arrivo a Milano), e dopodiché libererà Krunic verso il Fenerbahce. La fonte parla anche di cifre: il Milan si accontenterà di 8-10 milioni per il jolly bosniaco del centrocampo.

Inoltre, sempre il giornalista ha fatto sapere che un ruolo importante nella vicenda lo sta avendo Edin Dzeko, l’ex Inter connazionale di Krunic. I due, compagni con la Bosnia Erzegovina, godono di un ottimo rapporto. L’attaccante Dzeko avrebbe dunque chiamato Rade per spingerlo ad accettare l’offerta turca e raggiungerlo al Fenerbahce. Ricordiamo che proprio l’ex Roma e Inter si è trasferito quest’estate presso il club di Istanbul. Dunque, se è vero ciò che attesta il giornalista turco lo scopriremo presto.

Intanto, dopo Musah, bisogna dunque aspettarsi l’arrivo di un altro centrocampista, ma potrebbero volerci delle settimane, dato che Giorgio Furlani sarà prima impegnato nell’acquisto di un attaccante e di un terzino.