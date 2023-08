@ML – De Ketelaere all’Atalanta, ci siamo: i dettagli dell’operazione

Il Milan sta cedendo De Ketelaere all’Atalanta: fase caldissima dell’operazione, i dettagli e le cifre dell’affare

De Ketelaere non è mai stato così vicino all’addio al Milan. Sono ore caldissime per la trattativa con l’Atalanta, molto ben avviata e in dirittura d’arrivo. Come raccolto da MilanLive.it, le due società sono al lavoro su un prestito oneroso (di circa 2-3 milioni) con diritto di riscatto. Che dovrebbe essere fissato intorno ai 23 milioni.

Il Milan, che considera De Ketelaere totalmente fuori dal progetto (indicativi i zero minuti giocati nell’ultima amichevole negli States contro il Barcellona), ha provato in questi due mesi a piazzarlo altrove, magari all’estero e con una formula a titolo definitivo, ma nessuno si è fatto avanti concretamente. L’offerta del PSV era troppo bassa (circa 15 milioni), mentre Real Sociedad e altre avevano solo mostrato un timido interesse. Ecco quindi l’Atalanta, opzione concreta da mesi e mesi. Che adesso sta prendendo forma con grande forza, tanto che nelle prossime ore l’affare può chiudersi.

De Ketelaere ceduto all’Atalanta

L’Atalanta, che ha venduto Holjund al Manchester United per 70 milioni, ha investito 30 milioni per l’acquisto di El Bilal Touré e adesso vuole mettere a disposizione di Gasperini un altro importante talento. Con questo tipo di allenatore De Ketelaere può ritrovare se stesso e magari esplodere, un po’ come fatto da giocatori come Ilicic, Pasalic e via discorrendo.

Le caratteristiche del belga sono perfette per ricoprire quel ruolo dietro la punta nel 3-4-2-1 gasperiniano. Ecco perché gli orobici lo hanno voluto fortemente, convinti di poter valorizzare le sue qualità. Ed è qui che nasce un vero e proprio rischio per il Milan: se CDK dovesse esplodere a Bergamo, la società di Percassi avrebbe la possibilità di comprarlo per i soli 22 milioni del riscatto e poi rivenderlo a cifre ben più alte, come capitato con altri giocatori in passato e di recente con Holjund.

Un altro rischio è, invece, l’opposto: se non dovesse incidere, il Milan di ritroverebbe l’anno prossimo con ancora De Ketelaere sul groppone e ancor più deprezzato. Ecco perché questa cessione è un grande rischio, ma era inevitabile: evidentemente è stato l’unico modo per liberarsi di un giocatore che non rientrava più nel progetto. L’affare è in dirittura d’arrivo, nelle prossime ore potrebbe arrivare la chiusura: CDK e il Milan stanno per separarsi, forse definitivamente. Per lui non ci sarà un’altra opportunità. E, a proposito di rischi: è davvero alta la possibilità che diventi un grande, amaro e pericoloso rimpianto.