@ML – Yunus Musah è arrivato a Milano: domani visite mediche e firma

Finalmente Musah è in Italia, pronto per diventare un nuovo giocatore del Milan: si tratta dell’ottavo colpo della campagna acquisti rossonera.

Presto Stefano Pioli potrà contare su un altro rinforzo, Yunus Musah. Poco fa è atterrato l’aereo che ha portato il calciatore all’aeroporto di Milano Linate. Inizia la sua nuova avventura in maglia rossonera.

Domani sono previste le visite mediche e la firma del contratto che lo legherà al Milan fino a giugno 2028. Il 20enne centrocampista americano, in possesso anche del passaporto italiano, costerà al club circa 21 milioni di euro, bonus compresi. La trattativa con il Valencia è durata diverse settimane, però alla fine Giorgio Furlani ha trovato l’accordo per mettere a segno l’ottavo acquisto del calciomercato estivo rossonero.

Yunus Musah al Milan, mediano o mezzala: duttilità per Pioli

Musah nel 4-3-3 di Stefano Pioli può giocare sia davanti alla difesa sia come mezzala. È nato a New York, però ha vissuto per diversi anni in Italia a Castelfranco Veneto e si è formato nel settore giovanile del Giorgione. Lì si è fatto notare dall’Arsenal, che lo ha portato in Inghilterra e poi lo ha lasciato partire a parametro zero in direzione Valencia, dove all’inizio scorsa stagione è stato allenato da Gennaro Gattuso.

Il nazionale americano aveva delle richieste dalla Premier League, ma voleva solo il Milan. Certamente il fatto di conoscere già la lingua italiana aiuterà il suo inserimento nella squadra di Pioli. La società rossonera non ha mai cambiato obiettivo, nonostante Peter Lim (proprietario del Valencia) abbia fatto di tutto per mettere a rischio la riuscita dell’operazione. La pazienza ha premiato il Diavolo, anche se è servito alzare leggermente l’offerta per ottenere il via libera finale.

Musah è il terzo centrocampista che arriva alla corte di Pioli. Prima di lui è toccato a Ruben Loftus-Cheek e Tijjani Reijnders. Da non escludere un quarto colpo nel reparto, soprattutto una volta che saranno stati ceduti Charles De Ketelaere e Yacine Adli. Il belga è in trattativa con l’Atalanta, che ha già un accordo con il Milan, mentre l’ex Bordeaux piace molto alla Salernitana.