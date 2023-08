Niente Milan, l’attaccante va al Tottenham: trattativa in chiusura

Il futuro di Veliz, attaccante che piace al Milan, può essere in Premier: un club sta cercando di chiudere il suo ingaggio.

I tifosi rossoneri si aspettavano l’acquisto di un nuovo bomber in questo mercato estivo, ma potrebbero non essere accontentati. La dirigenza ha preso Noah Okafor, giocatore in grado di agire sia da attaccante sia da esterno offensivo sinistro, e ha fatto rientrare Lorenzo Colombo dopo il prestito al Lecce. Ora le priorità sembrano altre.

Sicuramente servirebbe una buona alternativa a Olivier Giroud, un centravanti in grado di dare garanzie in termini di gol. Okafor e Colombo non sono delle certezze in questo momento, però il Milan ci punta e potrebbe rinviare al prossimo anno l’investimento su un nuovo 9. La linea non è ancora chiara, possono esserci sorprese nelle rimanenti settimane di mercato. Verso fine agosto i prezzi possono calare e non bisogna escludere niente.

Calciomercato Milan, Alejo Veliz va in Inghilterra?

Uno degli attaccanti accostati al Milan di recente è Alejo Veliz, 19enne che si è messo in luce con la maglia del Rosario Central (11 gol in 23 presenze nel 2023) e anche dell’Argentina Under 20 (3 gol in 4 partite al Mondiale di categoria). È una prima punta abile nel gioco aereo e ben messa anche a livello tecnico. Sembra possedere un buon potenziale in ottica futura.

Nel suo contratto c’è una clausola di risoluzione da circa 15 milioni di euro e nelle scorse settimane il Torino aveva provato a comprarlo a una cifra inferiore. Il club granata si è spinto fino a 10 milioni, bonus inclusi, e non sono bastati per convincere il Rosario Central. Pure il Nottingham Forest ha offerto 10 milioni. Consapevole delle qualità del suo gioiello, la società argentina chiede più soldi per dare il via libera alla cessione.

Il Milan ha fatto dei sondaggi, però non sembra essersi mosso per cercare di chiudere l’ingaggio di Veliz. E in queste ore si fanno insistenti le indiscrezioni che danno il talento argentino verso il trasferimento al Tottenham. Il giornalista Matteo Moretti di Relevo ha spiegato che la trattativa è in stato molto avanzato e può essere chiusa nelle prossime ore.

Stando ai rumors, l’offerta degli Spurs dovrebbe essere di circa 13,5-14 milioni di euro. Il Rosario Central vorrebbe tenere l’attaccante in prestito per usufruirne ancora e farlo crescere ulteriormente. Da capire se il Tottenham acconsentirà oppure vorrà subito portarlo in Inghilterra.