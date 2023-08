Clamoroso Kessie: è fatta, accordo e visite mediche

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, Franck Kessie è ad un passo da lasciare il Barcellona. La trattativa col club è in stato avanzato

Certamente Franck Kessie non ha trovato la fortuna sperata una volta lasciato il Milan. Da grande centrocampista, fulcro del reparto e sempre titolare, si è ritrovato nell’ombra del progetto tecnico del Barcellona. Sì, si è assicurato un maxi ingaggio da 6,5 milioni di euro, ma l’insofferenza provata nell’ultima stagione è stata evidente. Lo aveva voluto proprio Xavi Hernandez al Barca, salvo poi concedergli davvero poco spazio.

Già a gennaio si rincorrevano le voci di un suo probabile trasferimento, con Milan e Inter date come possibili destinazioni. In realtà, il club rossonero non ha mai considerato l’idea di riprendere Franck Kessie. Ad ogni modo, è rimasto in Spagna ma quest’estate gli è stato chiaramente detto di non far parte del nuovo progetto azulgrana. Tra l’altro, il Barcellona ha anche accolto Ilkay Gundogan nel corso dell’attuale mercato, un arrivo che ha tolto ancora più spazio all’ivoriano.

Il suo agente, George Atangana si è dunque messo alla ricerca di una nuova destinazione. C’è stata la Juventus in pressing su Kessie, con Cristiano Giuntoli particolarmente affascinato dalle caratteristiche dell’ex Presidente. Una meta, quella torinese, non gradita però al centrocampista. Rispetto per il Milan? E’ probabile, sta di fatto che Kessie avrebbe preferito l’Inghilterra e la Premier League. Invece, è vicino a tutt’altro club.

Kessie ha aperto al club: trattativa avanzata

Come riporta Matteo Moretto, Franck Kessie è ad un passo dall’approdo in Saudi Pro League, dunque un club arabo. C’è l’Al Ahly sulle sue tracce, che ha già aperto una trattativa concreta col Barcellona. Anzi, c’è di più. Il dialogo tra i sauditi e gli spagnoli è molto avanzato. Nello specifico, il giornalista accreditato spiega che la firma è sempre più vicina e che al momento è questa la pista più seria e probabile per il futuro di Franck Kessie.

Il centrocampista ivoriano ha adesso aperto al trasferimento, dopo aver compreso probabilmente che oltre alla Juventus non c’erano altre proposte concrete sul tavolo. Sembra dunque questione di giorni, forse di ore, la definizione dell’accordo tra Barcellona, Al Ahly e Franck Kessie. Dispiace, certamente, vedere anche l‘ex Milan scomparire dai radar europei, ma dinnanzi ad una ricchissima offerta economica è difficile per ogni giocatore dire di no. A maggior ragion per Kessie, che scegliendo il Barcellona ha perso prestigio e centralità nel calcio che conta.