Colpo di scena De Ketelaere: l’Atalanta rischia la beffa

Il futuro di Charles De Ketelaere sembra tutt’altro che scontato. La trattativa con l’Atalanta potrebbe subire una frenata improvvisa.

In queste ore il Milan sta cercando di piazzare in uscita un calciatore a dir poco scomodo. Ovvero quel Charles De Ketelaere che un anno fa sembrava poter essere il vero ‘crack’ del mercato rossonero.

Il classe 2001 però non ha rispettato alcuna attesa, rivelandosi ancora acerbo e fisicamente poco pronto per un calcio tattico come quello italiano. Ecco perché Stefano Pioli ha dato il via libera alla sua cessione, utilizzandolo già negli scorsi mesi col contagocce.

La destinazione ideale di CDK sembra essere l’Atalanta. Un club dove sotto la cura Gasperini sono letteralmente esplosi o rigenerati diversi talenti, italiani ed internazionali. C’è una trattativa in ballo tra il Milan ed il club orobico, sulla base del prestito oneroso con diritto di riscatto già fissato.

Non solo Atalanta: su De Ketelaere si inserisce il Fulham

Un affare ben impostato, con De Ketelaere stesso che pare aver dato il proprio benestare al trasferimento nella vicina Bergamo. Eppure, secondo la Gazzetta dello Sport di oggi, la trattativa potrebbe complicarsi per via di un inserimento clamoroso dell’ultimo minuto.

Il Fulham, club della Premier League inglese, è pronto ad inserirsi nell’affare De Ketelaere. La società britannica infatti pare molto interessata al numero 90 del Milan e sarebbe interessata in maniera concreta. Si parla di un’offerta che i Cottagers potrebbero inviare nelle prossime ore a Casa Milan per provare a sbaragliare la concorrenza.

Non è stato ancora rivelato né il costo né la modalità della possibile operazione con il Fulham. Ma una cosa è certa: De Ketelaere potrebbe essere maggiormente attratto dall’idea di giocare in Premier piuttosto che restare in Serie A in una squadra di buon livello ma non considerata una top.

L’Atalanta rischia la beffa, ma ad oggi ancora non è stata inviata un’offerta ufficiale da Londra. Il Milan attende e non può non godere della situazione, visto che in un modo o nell’altro riuscirà a piazzare in uscita un giocatore contestato e problematico come CDK. Tale cessione potrebbe consentire anche nuovi innesti in entrata.

Il belga, pagato 35 milioni di euro dal Bruges un anno fa, ha collezionato 32 presenze in Serie A e 6 in Champions League, ma quasi sempre partendo dalla panchina. All’attivo zero reti ed un solo assist vincente.