Milan, il colpo è irrealizzabile: niente da fare per Pioli

Secondo quanto riporta l’esperto di mercato, è quasi impossibile che il Milan affondi il colpo in difesa. Giorgio Furlani è costretto a cambiare obiettivo

Il Milan continua spedito la sua strategia di mercato. E’ sbarcato a Milano anche l’ottavo acquisto dell’estate: Yunus Musah dal Valencia. Il centrocampista classe 2002 arriva a titolo definitivo in rossonero, per completare il reparto e dare sostanza e qualità alla metà campo del Diavolo. Ma non è di certo finita qui. La campagna acquisti del Milan prevede l’arrivo di ulteriori innesti. Dopo l’acquisto dell’americano, Giorgio Furlani si è subito dedicato agli altri dossier.

Il Milan andrà alla ricerca di rinforzi per la sua difesa, sia per le fasce che per il reparto centrale. Dunque, arriverà quasi certamente un nuovo terzino sinistro che andrà a sostituire il partente Fodé Ballo-Touré, ma non è da escludere il possibile acquisto di un terzino anche per la destra, dato che Davide Calabria e Alessandro Florenzi avrebbero sicuramente bisogno di una mano in quella zona del campo. Si è ipotizzato l’adattamento al ruolo di Alexis Saelemaekers, ma non c’è ancora nulla di certo.

Quanto al centro della difesa. La partenza di Matteo Gabbia, passato in prestito secco al Villareal, ha lasciato un buco nel reparto, che andrà probabilmente colmato. Si pensava il Milan volesse tentare l’affondo sul profilo di un centrale giovane e di prospettiva, ma le ultime indiscrezioni hanno dato Furlani in pressing sul veterano. Oggi, non arrivano notizie positive in tal senso.

Milan, niente colpaccio: costi elevati

Ha creato un certo entusiasmo nell’ambiente rossonero la notizia del Milan interessato a Clement Lenglet del Barcellona. Parliamo chiaramente di un profilo internazionale di grande livello. Il francese classe 1995 ha vestito le maglie di Siviglia, Barcellona e Tottenham (in prestito nell’ultima stagione), ma è tra i blaugrana che si è fatto la nomina migliore. L’ultima stagione in Premier League, col Tottenham, è stata anch’essa positiva, non a caso il giocatore sperava di essere acquistato a titolo definitivo. Ma la trattativa con il club di Laporta si è dimostrata parecchio complicata.

Indubbiamente, Lenglet è un esubero a Barcellona, non rientrante nei piani tecnici di Xavi Hernandez. E’ dunque in vendita, ed è circolata voce di un sondaggio del Milan con la possibilità di acquistare il francese per 10 milioni di euro. In realtà, secondo quanto riporta Matteo Moretto, il colpo Clement Lenglet è praticamente irrealizzabile per il Milan. Questione di costi troppo elevati. L’autorevole fonte non specifica se l’ostacolo è la pretesa d’ingaggio del giocatore o quella per il cartellino del Barcellona. Sta di fatto che il sondaggio del Milan ha trovato un alto muro.

C’è anche l’Arabia Saudita come possibilità al futuro di Lenglet. L’Al Nassr, club di Cristiano Ronaldo, è pronto ad offrirgli un ricco ingaggio. Lui non ha ancora preso una decisione. Aspetta probabilmente un’occasione nel calcio che conta, ma, ad oggi, non sembra che possa essere il Milan a regalargliela.