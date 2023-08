Milan, Krunic al Fenerbahce ad una sola condizione

Sportmediaset riporta novità cruciali sulla trattativa tra Milan e Fenerbahce per Rade Krunic. I rossoneri stanno facendo muro. Tutti i dettagli

Sta tenendo fortemente banco la situazione di Rade Krunic in casa Milan. Il centrocampista bosniaco, jolly preziosissimo per Stefano Pioli, è stato messo concretamente nel mirino dai turchi del Fenerbahce. Questi stanno facendo sul serio per lui, avendogli già messo sul piatto una proposta personale davvero allettante. Così tanto, che Krunic non avrebbe affatto chiuso al trasferimento, anzi. In caso di ok del Milan volerebbe tranquillamente verso Istanbul.

Ma come riporta oggi Sportmediaset, è proprio il Diavolo che sta facendo grosso muro alle avance del Fenerbahce. Innanzitutto, perché ritiene Rade Krunic un elemento molto importante per la rosa di Stefano Pioli, poi perché l’offerta dei turchi è ritenuta insufficiente. Infatti, sottolinea la fonte, il Milan chiede una cifra tra i 13 e 15 milioni di euro per lasciare partire il bosniaco. La proposta del Fenerbahce, probabilmente, è assai distante.

Dunque, molto fa pensare che dipenderà dalle volontà del club turco, da quanto è disposto ad avvicinarsi alla richiesta del Milan. Soltanto alla giusta offerta, Rade Krunic potrebbe lasciare i rossoneri quest’estate, altrimenti Stefano Pioli lo terrà molto volentieri con sè. Ieri, dalla Turchia è arrivata una versione differente.

Krunic al Fenerbahce: in Turchia sono sicuri

Nella giornata di ieri, dalla Turchia era filtrata notizia di una sicura cessione di Krunic al Fenerbahce quest’estate. Nello specifico, è stato affermato da un giornalista molto accreditato che il Milan si sarebbe accontentato di 8-10 milioni di euro per il cartellino del bosniaco, ma che prima avrebbe dovuto trovare il sostituto. Dunque, Giorgio Furlani sarebbe alla ricerca di un ulteriore centrocampista oltre al vicinissimo arrivo di Yunus Musah.

Oggi sono circolati diversi nomi. Da Nicolas Gonzalez del Bologna, a Jerdy Schouten sempre rossoblu. Ma c’è anche un terzo nome fatto da Tuttosport, ovvero quello di Ibrahima Sissoko dello Strasburgo. Attualmente, non si è a conoscenza di alcuna trattativa in atto, come non c’è alcuna certezza (al contrario di quanto affermano in Turchia) che Rade Krunic lascerà davvero il Milan entro la fine del mercato estivo. L’unica cosa sicura, al momento, è che il Diavolo potrà disfarsi dell’ex Empoli solo alla giusta offerta.

D’altronde, la nuova politica di mercato rossonera è stata subito chiara. I calciatori, quelli più importanti e centrali al progetto, possono essere lasciati andare solo per offerte irrinunciabili. Non ci resta dunque che attendere l’evoluzione degli eventi.