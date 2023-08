@ML – Milan, cessione Ballo-Touré: gli aggiornamenti

Gli aggiornamenti sulla situazione Ballo-Touré: il giocatore sta per essere ceduto, ecco gli ultimi sviluppi

Il Milan ha appena ufficializzato l’ottavo colpo di mercato. Si tratta di Yunus Musah, preso dal Valencia per circa 20 milioni. Un’altra super operazione dei rossoneri, che si assicurano l’ennesimo giocatore di qualità, anche lui giovane e con un grande potenziale. La rosa è adesso quasi al completo, manca ancora qualcosa ma sono dettagli. La priorità, adesso, sono le uscite.

Da settimane ormai tiene banco la questione Fodé Ballo-Tourè, uno dei tanti esuberi della rosa. Anche lui, come Rebic e Origi, non è stato convocato per la tournée negli States: è rimasto a lavorare a Milanello in attesa di decidere in quale squadra andare. La situazione, come vi abbiamo raccontato la scorsa settimana, è ancora la stessa: il giocatore ha diverse offerte sul piatto, fra cui anche quella del Fulham e del Bologna, ma non ha ancora deciso dove andare a giocare. Nessuna di queste opzioni è tramontata, anzi: sono ancora tutte in corsa. Sta solo al giocatore scegliere dove proseguire la sua carriera.

Calciomercato Milan, cessione Ballo-Touré: la situazione

Le piste più calde sono Nizza, Fulham e Bologna, ma anche altre società hanno chiesto informazioni. Fra queste il Werder Brema. L’interesse del club tedesco, però, non è una novità: il sondaggio è arrivato tempo fa ed è noto all’agente e anche al Milan. Ad oggi Ballo-Touré non ha ancora deciso quale offerta accettare. Si sta prendendo del tempo per scegliere con cura, consapevole che è una decisione molto importante per la sua carriera.

Il terzino francese ha voglia di essere protagonista e per questo motivo ha deciso, di comune accordo con la società, di cambiare aria. Vuole essere titolare, giocare con continuità e guadagnarsi un posto in Nazionale per giocare la Coppa d’Africa, in programma durante il mese di gennaio. Il Bologna è l’opzione più interessante per lui perché avrebbe il posto assicurato, per di più in un campionato, quello italiano, che ormai conosce bene. Così come il Nizza, forse la squadra più gradita. Un po’ meno, invece, il Fulham e il Werder Brema, perché non ha mai giocato in Inghilterra né in Germania.

Insomma, la situazione è rimasta invariata e l’interesse del club tedesco non è di certo una novità. Non è un nuovo inserimento, più che altro una conferma d’interesse. Ballo–Touré dovrà decidere, così da liberare spazio anche per l’acquisto del sostituto. Il Milan ragiona su varie ipotesi: piace quella giovane e italiana come Riccardo Calafiori, Luca Pellegrini o Matteo Ruggeri, ma occhio anche all’estero e in particolar modo lo Spagna.