Musah si presenta: “Mi piace l’1 contro 1. Pulisic e Gattuso? Abbiamo parlato”

Il Milan ha annunciato l’ingaggio di Musah, che ai canali ufficiali del club ha raccontato le sue emozioni e le sue aspettative dopo questo trasferimento.

Yunus Musah è l’ottavo colpo della campagna acquisti rossonera. Pagato 20 milioni di euro più 1 di bonus, il centrocampista ha firmato un contratto fino a giugno 2028. Vestirà la maglia numero 80.

Intervistato da Milan TV, si è mostrato felicissimo per questa nuova esperienza: “Mi farà male la bocca per quanto sto sorridendo. Non so cosa dire, però voglio ringraziare tutti. Adesso devo trovare il tempo per pensare a cosa è successo, però sono molto felice”.

Ha poi parlato di quando ha iniziato a calciare il pallone in Italia, dove si è trasferito con la famiglia dopo essere nato a New York: “Da piccolissimo giocavamo a calcio a 7, mi piaceva tanto dribblare. Giocavo tanto a calcio, sia a scuola sia quando tornavo. Giocavo tanto con i miei fratelli più grandi, mi piaceva moltissimo“.

Musah è nazionale americano e prima di venire al Milan avuto modo di confrontarsi con il connazionale Christian Pulisic: “Abbiamo parlato, mi ha chiesto come stavano andando le cose. Mi ha scritto le congratulazioni dopo aver visto che avevo quasi firmato. Sono contento di giocare assieme non solo in nazionale“.

Guardava il Milan: “Ci sono tanti giocatori che mi piacevano del Milan. Ad esempio Seedorf, Pato e Ronaldinho. Uno dei miei fratelli è tifoso e per questo conosco tanto il Milan“.

Successivamente ha parlato della scelta del numero di maglia: “Ho guardato i numeri disponibili, ho visto che l’80 non era stato scelto da nessuno e ricordo che Ronaldinho lo aveva usato qua. Avere lo stesso numero suo sarà molto speciale“.

Musah ha avuto Gennaro Gattuso come allenatore all’inizio della scorsa stagione a Valencia: “Avevamo parlato del Milan quando era a Valencia e scherzavamo dicendo che un giorno avrei giocato qua. Ora sono qua“.

Yunus ha esposto una sua dote preferita: “A centrocampo mi diverto quando ho gli avversari davanti e posso andare 1 contro 1, questa è la cosa che mi piace di più“.

Infine un messaggio ai tifosi rossoneri: “Grazie per i messaggi ricevuti nell’ultimo mese. Non vedo l’ora di giocare davanti a voi e di ricevere il vostro appoggio. Forza Milan“.