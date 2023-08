Milan, beffato lo Sporting: sarà rossonero

Il Milan si è assicurato un giovane calciatore molto promettente: lo Sporting aveva provato a inserirsi e si è dovuto arrendere.

La società rossonera si sta muovendo tantissimo in questo calciomercato estivo. Ha già messo a segno otto colpi per la Prima Squadra e altri ne arriveranno, soprattutto dopo che saranno state finalizzate alcune cessioni. Ma anche per il settore giovanile ci sono lavori in corso.

Il Milan crede molto nel vivaio e anche per questo ha deciso di affidarlo a Vincenzo Vergine, che ha lavorato molto bene come responsabile prima alla Fiorentina e poi alla Roma. Il suo arrivo non è stato ancora ufficializzato, però dovrebbe essere questione di poco tempo. Intanto, il club sta prendendo alcuni rinforzi di prospettiva.

Mercato Milan, presa una promessa polacca: niente Sporting Lisbona

Il Milan si è assicurato Mateusz Skoczylas, centrocampista offensivo classe 2006 che milita nel Zaglebie Lubin. Il ragazzo ha brillato all’Europeo Under 17, in cui la Polonia è arrivata fino alla semifinale e ha perso contro la Germania (poi vincitrice del torneo). Gli osservatori rossoneri lo hanno monitorato con grande attenzione ed è stato deciso di portarlo in Italia.

La società di via Aldo Rossi ha dovuto battere la concorrenza dello Sporting Lisbona che, dopo essersi visto respingere una prima offerta da 250.000 euro a inizio luglio, negli ultimi giorni era tornato alla carica con una proposta decisamente migliore. Skoczylas era già stato a Milano per sottoporsi alle visite mediche e la nuova offerta portoghese lo ha fatto riflettere, poi ha mantenuto la parola data e ha scelto definitivamente di vestire la maglia rossonera.

Come raccontato da meczyki.pl, il Milan pagherà poco più di 1 milione di euro al Zaglebie Lubin per l’ingaggio del talento 17enne. Questa cifra comprende anche dei bonus legati a specifiche condizioni che si devono verificare. Inoltre, nell’accordo sarebbe presente pure una percentuale sulla futura diventa del cartellino del giocatore.

L’offerta rossonera ha sbaragliato la concorrenza dello Sporting, che fino all’ultimo ha provato a far cambiare idea al ragazzo. Sarebbe stato un peccato perdere un giovane promettente come Skoczylas. Vedremo se a Milano riuscirà a crescere e a diventare materiale da Prima Squadra.