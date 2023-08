Dal Milan alla Fiorentina: Commisso ci prova

Secondo autorevoli fonti francesi, la Fiorentina ha messo nel mirino il giocatore. Deve affrontare però una forte concorrenza. Tutti i dettagli

Il Milan, la scorsa stagione, ha avuto delle chiare difficoltà legate alle sue seconde linee. Nello specifico, sono mancati i calciatori pronti a partire dalla panchina e a dare un decisivo contributo. Molte colpe sono state chiaramente date al mercato della scorsa estate, con diversi giocatori acquistati ma che non hanno saputo rispondere al meglio alla chiamata del Milan. In primis, Charles De Ketelaere, il talento belga costato ben 36 milioni di euro.

Dal classe 2001 ci si aspettavano faville, ma la realtà ha restituito l’esatto contrario. Lo stesso discorso, seppur molto meno oneroso, può valere per gli altri “rinforzi” arrivati nell’estate del 2022. Da Divock Origi, a Sergino Dest e Aster Vranckx. Nessuno di questi ha rispettato nemmeno in parte le aspettative. E non è un caso che finito il campionato il Milan abbia subito rispedito ai rispettivi club Dest e Vranckx e messo sul mercato Divock Origi. Uno di questi, però, potrebbe tornare in Italia.

C’è la Fiorentina, come riportano in Francia, che ha messo nel mirino Aster Vranckx, giovane centrocampista del Wolfsburg. Il belga era passato al Milan la scorsa stagione attraverso la formula del prestito con diritto di riscatto (12,5 milioni). Non ha convinto ed è dunque tornato in Germania, ma è subito stato messo in vendita.

Vranckx, la Fiorentina ci pensa

Come riporta FootMercato in Francia, Aster Vranckx è stato concretamente preso di mira dalla Fiorentina. Vincenzo Italiano è a caccia di rinforzi importanti per il suo centrocampo, dato che è ormai certa la partenza di Sofyan Amrabat. L’arrivo di Arthur Melo non può bastare al tecnico e alla Viola, che ha necessità di un ulteriore innesto. I profili valutati sono diversi, e tra questi c’è appunto l’ex Milan Aster Vranckx.

Come sottolinea la fonte, però, per Vranckx è già all’assalto il PSV Eindhoven, pronto a sborsare i 12 milioni di euro richiesti dal Wolfsburg. La trattativa è in stato avanzato, con la seria possibilità che il belga si trasferisca in Olanda. Ma FootMercato sottolinea che la Fiorentina è comunque presente, seppur un passo indietro rispetto al PSV.

Da capire se Rocco Commisso tenterà il sorpasso per aggiudicarsi il giovane belga. Le qualità di Vranckx non sono mai state messe in dubbio, ma al Milan ha avuto poca fortuna e spazio, complice un’immaturità plausibile. Chissà, dunque, se rivedremo Aster in Serie A, ma non con la maglia rossonera. Si attendono aggiornamenti dalla questione di mercato.