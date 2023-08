Milan, nuovo nome per il centrocampo: è un figlio d’arte

Secondo Tuttosport, il Milan sta valutando diversi nomi per un ulteriore colpo a centrocampo. Piace in particolare il figlio d’arte. Nuovo profilo

Il Milan ha sin qui stupito con i vari acquisti in questo mercato estivo. Ben otto innesti, con Yunus Musah, l’ultimo, ufficializzato nella giornata di venerdì. L’arrivo del centrocampista classe 2002 mette un ulteriore fondamentale tassello al reparto della metà campo rossonera, ma la sensazione è che non sia finita qui. Innanzitutto, come spiega Tuttosport in edicola oggi, servirà cedere per andare all’assalto del nono colpo.

Ci sono diversi giocatori in uscita. Tra le priorità di vendita Junior Messias e Divock Origi, ma anche Charles De Ketelaere, vicinissimo all’Atalanta, Yacine Adli, Mattia Caldara, Marko Lazetic e Fodé Ballo-Touré. Resta in bilico anche la situazione di Alexis Saelemaekers. Il Milan, dunque, è più che pronto a sfoltire la rosa, che attualmente conta ben 31 elementi. Nel frattempo, si cercheranno gli ulteriori innesti.

Servono un terzino sinistro, un nuovo centrale di difesa e assai probabilmente un altro centrocampista, considerando anche la possibile uscita di Rade Krunic in questo mercato. La partenza del bosniaco obbligherebbe il Milan a cercare un nuovo profilo, ma probabilmente, anche senza la sua uscita, il Diavolo vorrà inserire un’ulteriore pedina al suo centrocampo. Spunta un nuovo nome, parecchio suggestivo.

Milan, il quarto centrocampista dal Sud America

Tuttosport fa sapere che il Milan sta attualmente valutando diversi profili di centrocampisti che stuzzicano i desideri di Moncada e Pioli. Due vengono menzionati da giorni, e sono i giocatori del Bologna Dominguez e Schouten. Ma nelle ultime ore si è inserito un altro nome nella lista degli osservati speciale da Geoffrey Moncada. Si tratta di Federico Redondo, figlio dell’ex calciatore Fernando che ha militato in rossonero negli anni tra il 2000 e il 2004.

Redondo è un profilo argentino molto giovane ma di enorme prospettiva. Un classe 2003 cresciuto nelle giovanili dell’Argentinos e che oggi milita nella Prima Squadra. Capitano della Nazionale albiceleste U20, si è fatto notare abbondantemente per le sue enormi qualità di legatore del gioco. Principalmente è un mediano, quindi profilo adatto a giocare in un centrocampo a due uomini. Proprio quello che servirebbe al Milan, dato che ha per lo più acquistato centrocampisti più bravi a muoversi da mezzala.

Alto 1,88 cm e di piede destro, Federico Redondo ha un contratto in scadenza con l’Argentinos Juniors nel 2024, e potrebbe dunque rappresentare un grande colpo low cost. Al momento, Tuttosport cita fonti argentine. Probabilmente si tratterà di primi sondaggi da parte del Milan per il figlio d’arte. Da capire se si vorrà tentare l’affondo concreto.