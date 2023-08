Milan, è ufficiale: Vasquez ceduto in prestito

Arriva la comunicazione da parte del Milan, ora ufficiale. Il club rossonero ha ceduto a titolo temporaneo questo giovane portiere.

Continuano le operazioni del Milan sul mercato, sia in entrata che in uscita. Anche oggi è giornata di ufficialità, anche se in tono minore rispetto a ieri quando è stato annunciato l’ingaggio di Yunus Musah.

Nella giornata odierna il club rossonero ha completato la cessione di un calciatore della prima squadra, che non rientrava però nei piani di Stefano Pioli. Si tratta di Devis Vasquez, portiere colombiano classe 1998.

Il Milan poco fa ha dunque ufficializzato la partenza di Vasquez, che lascia la squadra rossonera in prestito, trasferendosi nello Sheffield Wednesday in Inghilterra. Questo il comunicato su acmilan.com: “AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2024, le prestazioni sportive del calciatore Devis Vásquez allo Sheffield Wednesday FC”.

Dunque cessione a titolo temporaneo per questo portiere 25enne che non ha mai avuto modo di mettersi in mostra tra i pali del Milan. Ingaggiato dai rossoneri a gennaio scorso, dal Guaranì per circa 0,5 milioni di euro, Vasquez ha solo disputato qualche gara con la Primavera e partecipato al torneo di Viareggio 2023. Per il resto solo panchine con la prima squadra, mentre ora avrà l’occasione di mettersi in evidenza nella Championship inglese.