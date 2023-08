Snobba il Milan: “Vuole un altro club”

La giornalista ha parlato delle recenti voci di mercato che vogliono il Milan interessato al difensore. Netta smentita la sua, il giocatore ha altre priorità

Il Milan ha chiuso l’ottavo colpo della sua campagna acquisti estiva. E’ arrivato Yunus Musah a rinforzare il centrocampo, con il suo ingaggio ufficializzato nella giornata di venerdì. Adesso, il grande obiettivo sarà sfoltire la rosa da tutti i suoi esuberi. Non semplice come compito, dato che parliamo di diversi giocatori. Rimangono alla porta: Divock Origi, Junior Messias, Fodé Ballo-Touré, Mattia Caldara, Marko Lazetic, Yacine Adli e Charles De Ketelaere (e chissà anche Rade Krunic). Giorgio Furlani sta lavorando con impegno a tali cessioni, e contemporaneamente, insieme a Pioli e Moncada, valutando gli ultimi innesti che servono alla rosa.

Indubbiamente, il Milan piazzerà almeno altri due colpi. Un terzino sinistro e un difensore centrale le priorità assolute. Serve il vice Theo Hernandez, ma anche il sostituto di Matteo Gabbia, volato in prestito secco al Villareal. Per quest’ultimo ruolo, quello centrale di difesa, sono usciti diversi nomi negli ultimi giorni, ma quello che più ha stupito e entusiasmato i tanti tifosi è Clement Lenglet del Barcellona. Arrivano precisazioni decisive dalla giornalista.

Lenglet al Milan, come stanno davvero le cose

E’ stata la Gazzetta dello Sport a lanciare la notizia qualche giorno fa, secondo cui il Milan stesse sondando il terreno per Clement Lenglet del Barcellona. Dalla Spagna è poi filtrata notizia di un colpo irrealizzabile per i costi proibitivi dell’operazione. In particolare, è stato Matteo Moretto a portare a galla la realtà dei fatti. Oggi, arriva una conferma importante da un’altra fonte autorevole spagnola, la giornalista di Diario Sport.

Marta Fernandez è stata ospite a TV Play su Twitch, e ha detto come stanno davvero le cose tra il Milan e Lenglet. I sondaggi sono stati veri, ma le intenzioni del difensore francese sono ben altre. E inoltre c’è la conferma dei costi dell’operazione impossibili da affrontare per il Milan. Le parole della Fernandez: “Ci è arrivata questa news del Milan, ma il giocatore vuole tornare al Tottenham, ha un ingaggio alto e la richiesta è di 15 milioni di euro”.

Dunque, il sogno di Lenglet è tornate a Londra, sponda Tottenham, club che lo ha accolto in prestito nell’ultima stagione e in cui si è messo molto bene in mostra ritrovando un ruolo importante in rosa. Anche per gli Spurs non sarà semplice riuscire a riprendere il giocatore, dato che le pretese del Barcellona restano alte. Attenzione anche alla pista araba per il francese.