Sorpresa Origi: sondaggio dalla Serie A

Secondo la redazione giornalistica, la Fiorentina avrebbe messo nel mirino un calciatore del Milan, che i rossoneri sono pronti a cedere.

Dopo l’arrivo ormai ufficiale di Yunus Musah, il Milan utilizzerà il restante mese di agosto per puntellare ancora la rosa, in particolare per sfoltirla dai cosiddetti rami secchi.

Vi sono diversi calciatori, ancora sotto contratto con il Milan, che non rientrano affatto nelle grazie di Stefano Pioli. Il tecnico, parlando con la dirigenza, ha già dato il via libera per la cessione di diversi elementi che non sembrano essere in grado di conquistare spazio e fiducia.

In particolare nel reparto d’attacco il Milan vuole effettuare un vero e proprio repulisti generale. Il club ha già ceduto Ante Rebic a titolo definitivo al Besiktas e sta valutando le offerte per Charles De Ketelaere, che piace molto sia all’Atalanta che all’estero. Ma non solo: possibile che nelle prossime ore si avvicini anche un’altra uscita rilevante.

Milan, Origi in partenza: è nella lista della Fiorentina

Un altro centravanti che il Milan non intende trattenere è di certo Divock Origi. Ovvero la punta belga arrivata un anno fa a costo zero dopo la scadenza con il Liverpool. Purtroppo per i rossoneri, il rendimento di Origi è stato poco proficuo rispetto alle attese. Soltanto 2 reti in 27 presenze e troppe prestazioni sotto le aspettative.

Il classe ’95 è in vendita. Secondo quanto riferito da Sportmediaset, la Fiorentina sarebbe l’ultimo club ad aver chiesto informazioni su Origi. La squadra di Vincenzo Italiano sta cercando un profilo esperto e di buon livello internazionale per l’attacco e sarebbe spuntato il nome di Origi.

Per il momento è andato giusto in scena un sondaggio per l’ex Liverpool, senza ancora nulla di concreto. Ma mister Pioli non avrebbe nulla in contrario alla cessione di Origi alla rivale italiana. Dunque da non escludere una permanenza in Serie A del calciatore belga, che non avrebbe certo molto spazio in caso di conferma nel Milan.

Oltre alla Fiorentina, Divock Origi è stato cercato nelle ultime settimane anche da diversi club esteri. Il suo desiderio sarebbe quello di tornare in Premier League, dove ha ricevuto la stima del West Ham United. Dopo la cessione ufficiale di Scamacca (sempre più verso l’Atalanta), potrebbe entrare seriamente nel vivo la trattativa tra il Milan e gli Hammers.