Calciomercato Milan, cessione Caldara: arriva una richiesta dalla Serie A

Il Milan spera di riuscire a cedere Caldara nei prossimi giorni: dopo le voci sul Besiktas, spunta l’interesse di una squadra della Serie A.

Ci sono diverse operazioni in uscita che la società rossonera vorrebbe concretizzare prima dell’inizio del campionato. Geoffrey Moncada, Antonio D’Ottavio e Giorgio Furlani sono impegnati a vendere gli esuberi ritenuti non funzionali al progetto.

Nella lista c’è anche Mattia Caldara, che da anni non rientra nei piani del Milan. Ha un contratto in scadenza a giugno 2024 e a bilancio il costo del suo cartellino pesa ancora per circa 5 milioni di euro, ai quali aggiungere altri 2 milioni netti di stipendio. La dirigenza vuole liberarsene ed è consapevole che dovrà praticamente regalare il calciatore.

Calciomercato Milan, quale futuro per Mattia Caldara?

Caldara era arrivato al Milan nell’estate 2018, nell’ambito dello scambio che aveva riportato Leonardo Bonucci alla Juventus. Il suo arrivo aveva generato grande entusiasmo, visto che all’Atalanta era stato protagonista di ottime prestazione. Si pensava di aver preso un difensore di alto livello per il futuro. Invece, i gravi problemi fisici hanno condizionato la sua carriera. Il rientro a Bergamo per un anno e mezzo, poi i successivi prestiti a Venezia e Spezia. Non è più stato il centrale pre-infortuni.

Caldara è rientrato al Milan e sa di non poter rimanere. Attende la giusta proposta per continuare la sua carriera altrove. Ha 29 anni e spera di trovare una squadra nella quale poter giocare con continuità e avere una certa stabilità, senza cambiare maglia ogni stagione.

Recentemente si era parlato di contatti avviati dal Besitkas, lo stesso club che ha comprato Ante Rebic e che ha avviato una trattativa anche per Junior Messias. Non risultano, al momento, sviluppi particolari su questa pista. Intanto, in Italia è emersa un’altra opzione per il futuro del centrale difensivo.

Il quotidiano Tuttosport ha rivelato che l’Hellas Verona sta pensando a Caldara come innesto per la retroguardia. Potrebbe essere una soluzione gradita al giocatore, visto che resterebbe in Serie A. Il caso vuole che si tratti proprio della squadra che nello spareggio salvezza ha avuto la meglio sullo Spezia, in cui Mattia giocava nella scorsa stagione.

Vedremo se da Verona arriverà un’offerta concreta per l’ingaggio dell’ex di Atalanta e Juventus. Il Milan vuole “sbarazzarsene” al più presto e non ha pretese particolari in termini economici.