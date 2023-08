Offerta aumentata: così può sbloccarsi l’affare Krunic

Il Milan rischia seriamente di veder partire Rade Krunic, il jolly di centrocampo che negli ultimi anni ha rappresentato una prima scelta.

In questi giorni il Milan sta seriamente pensando di sacrificare sul mercato in uscita uno dei pupilli di mister Stefano Pioli. Un calciatore che nelle ultime stagioni si è contraddistinto come vero e proprio jolly, una sorpresa che ha ottenuto la maglia da titolare partita dopo partita.

Stiamo parlando di Rade Krunic, il centrocampista classe ’93 che mister Pioli stima particolarmente, per la capacità di adattarsi a qualsiasi situazione in campo. Il bosniaco ha ricoperto numerosi ruoli: mediano, mezzala, trequartista, esterno, persino il terzino. Insomma, un uomo buono per tutte le occasioni.

Però di recente la possibilità che Krunic lasci Milanello è aumentata. Colpa del pressing del Fenerbahce, squadra turca che ha cominciato a sondare il terreno per l’ex Empoli. Una tentazione anche economicamente valida per il rossonero, il quale sembra persino spingere verso nuovi lidi.

Fenerbahce, offerta a rialzo per Krunic. Il Milan ha già il sostituto

Gli aggiornamenti sulla vicenda Krunic arrivano stamane dalla Gazzetta dello Sport. Secondo il quotidiano sportivo, il Fenerbahce ha deciso di alzare l’offerta economica per il cartellino del centrocampista. Inizialmente i turchi si erano fermati a 5 milioni di euro per strapparlo dal Milan, troppo pochi secondo il giudizio di Furlani e compagnia.

Un possibile prossimo rialzo della squadra di Istanbul potrebbe avvicinare le parti. Il Milan valuta Krunic almeno 15 milioni di euro, visto che nonostante i trent’anni di età il bosniaco viene considerato un vero e proprio uomo-squadra. Servirà dunque uno sforzo importante da parte del Fenerbahce. Le parti si aggiorneranno a breve.

Krunic tra l’altro sembra allettato all’idea di andare a giocare in Turchia, nonostante non si tratti di un campionato così di alto livello. Però raggiungerebbe l’amico Edin Dzeko e andrebbe a percepire uno stipendio ben più alto degli 1,1 milioni di euro che prende dal Milan.

I rossoneri intanto hanno già in mente il sostituto, un centrocampista che piace tra gli altri anche al Fenerbahce stesso. Ovvero Nicolas Dominguez, regista del Bologna valutato 15 milioni, proprio la stessa cifra richiesta dal Milan per Krunic. Il gioiello argentino sembra essere il primo nome sulla lista dei desideri di Pioli per completare la mediana, un metronomo giovane ma già maturo che possa dare geometrie ad un centrocampo ad oggi forte ma molto muscolare.