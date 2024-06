Ritorno di fiamma, il vice Theo arriva a parametro zero

Il club rossonero vuole prendere un nuovo terzino sinistro: rispunta un vecchio obiettivo che può arrivare “gratis” a Milanello.

Zlatan Ibrahimovic ha annunciato che Theo Hernandez rimarrà al Milan e il francese ha poi specificato che del futuro se ne parlerà dopo l’Europeo. Una situazione non del tutto definita, quindi.

Ovviamente, la società rossonera spera di tenere l’ex Real Madrid e anche di rinnovargli il contratto in scadenza a giugno 2026. Molto dipenderà dallo sforzo economico che vorrà fare per blindarlo, dalle offerte che arriveranno e anche dalla volontà del giocatore di sposare il progetto milanista. C’è un mix di fattori che si devono incastrare per fare in modo che il matrimonio prosegua. Dopo l’Europeo capiremo meglio cosa succederà.

Milan, la riserva di Hernandez dalla Spagna

Se il Milan riuscisse a tenere il nazionale francese, si dovrebbe preoccupare solo di prendere un vice all’altezza. In questi anni sono state fatte delle scelte che non convincenti, a partire dall’ingaggio di Fodé Ballo-Touré nel 2021, e nella prossima sessione estiva del calciomercato si cercherà di porre rimedio.

Per la fascia sinistra potrebbe tornare di moda Juan Miranda, che per mesi è stato indicato come obiettivo del Milan e poi è stato accantonato. Il 24enne spagnolo ha un contratto che scade a fine giugno e può arrivare a parametro zero dal Real Betis. Si era parlato di un suo possibile trasferimento a Milanello già a gennaio, ma il club rossonero non volle spendere i 3-4 milioni di euro richiesti dagli andalusi.

Negli ultimi giorni sono emerse indiscrezioni riguardanti l’interesse di Benfica, Porto e Sporting. Le tre big del campionato portoghese si stanno sfidando per assicurarselo e incorsa ci sono anche altri club, che fiutano l’occasione di fare un buon colpo a parametro zero. Da capire quali siano le richieste in termini di stipendio e commissioni, però non dovrebbe essere un’operazione eccessivamente onerosa.

Il Milan si porterebbe a casa una buona alternativa a Theo Hernandez, un terzino in grado di farlo rimpiangere meno di altri vice che abbiamo visto nelle scorse stagioni. A volte Stefano Pioli ha adattato Alessandro Florenzi a sinistra, l’ex Roma ha dato il massimo anche in una fascia che non è la sua e non se l’è cavata male, però c’è bisogno di fare un upgrade e prendere un vero terzino mancino. Vedremo se sarà Miranda.