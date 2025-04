Un ex nerazzurro arriva al Milan: acquisto chiave per l’estate

C’è anche un ex nerazzurro tra i possibili obiettivi di mercato del Milan. L’agente conferma il suo possibile ritorno in Serie A

Una Coppa Italia da vincere, una qualificazione europea da conquistare. Due obiettivi intrecciati tra loro per il Milan in un finale di stagione nel quale l’eventuale conquista del trofeo in finale contro il Bologna permetterebbe di raggiungere l’Europa League senza passare per una rimonta difficilissima nella classifica del campionato.

Terminata la stagione poi partirà l’ennesima rivoluzione in casa rossonera che si attuerà su più livelli dall’allenatore al nuovo direttore sportivo e, infine, all’organico. Sono attesi cambiamenti in tutti i reparti a cominciare dalla difesa. Oltre a quelli di Emerson Royal e di Florenzi quest’ultimo in scadenza, non sono da escludere gli addii di Theo Hernandez ancora senza rinnovo e di uno tra Tomori e Thiaw che hanno offerte dalla Premier League e dalla Bundesliga.

Con la cessione di uno dei due centrali, il Milan sarà obbligato un sostituto. Tra i nomi che sono stati già accostati ai rossoneri c’è anche quello di un calciatore italiano che ha disputato l’ultima stagione in Premier League, retrocedendo con il suo club. Un difensore che è stato già vicino al ritorno in Serie A a gennaio con varie squadre che lo hanno cercato a gennaio.

Milan sull’ex Atalanta, l’agente conferma il possibile ritorno in Serie A

Si tratta di Caleb Okoli. L’ex Frosinone ed Atalanta, ceduto la scorsa estate dai nerazzurri al Leicester per 15 milioni di euro, dopo il no delle Foxes a una sua cessione a gennaio ha trovato davvero poco spazio in Premier League con sole tre partite da titolare disputate nel 2025. Una situazione tutt’altro che soddisfacente che ha fatto il paio con l’annata pessima del club, già retrocesso in Championship con ampio anticipo rispetto alla conclusione del campionato.

L’epilogo della stagione del Leicester può favorire il possibile addio di Okoli. Le condizioni rispetto allo scorso gennaio sono nettamente cambiate e il giocatore con il suo entourage sono pronti a valutare possibili occasioni favorevoli. Tra i club interessati ci sarebbe anche il Milan, a quanto pare disposto a investire (ma anche a prendere in prestito) su un difensore giovane e già pronto per la Serie A. Oltre ai rossoneri, Okoli è seguito anche dal Bologna che dovrà acquistare un nuovo centrale qualora Beukema dovesse essere ceduto.

Che l’ex Atalanta abbia mercato in Serie A lo ha confermato Alessandro Barison, l’agente di Okoli, in un’intervista a Tuttomercatoweb. “Se queste voci girano, vuol dire che qualcosa di vero c’è. Le richieste non mancano. Sartori (d.s. del Bologna ndr) lo stima moltissimo e a volte poi qualcuno lavora sotto traccia”, svela Barison che conferma anche la necessità di un incontro con la dirigenza del Leicester per prendere la migliore decisione sul futuro del suo assistito. Il Milan tiene d’occhio la situazione, nell’eventualità di un tentativo qualora ci fossero le condizioni giuste per un un trasferimento in rossonero del difensore.