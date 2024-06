Niente stop per Pioli, il tecnico non ha dubbi

Niente stop per Stefano Pioli, il tecnico rossonero ha le idee chiare: vuole ripartire subito da un nuovo club senza anno sabbatico

Stefano Pioli è pronto a ripartire dopo la cocente delusione dell’addio al Milan. Dopo cinque anni, come noto, le strade con il club rossonero si sono separate, nonostante l’anno ancora di contratto che legava il tecnico dell’ultimo scudetto ai meneghini. La decisione è stata presa unilateralmente da parte della società, se fosse stato per il tecnico emiliano, probabilmente non ci sarebbero stati dubbi in merito alla sua permanenza.

Chiusa con qualche amarezza un’esperienza comunque molto importante per la sua carriera, probabilmente ancor di più di quelle con Lazio e Fiorentina, durate molto meno rispetto ai cinque anni al Milan, coronate con un ritorno indiscusso tra le big d’Europa, uno scudetto e una semifinale di Champions. A pensare che quando arrivò la squadra faceva fatica a qualificarsi per qualche coppa europea, indubbiamente i passi in avanti ci sono stati, al di là dell’ultima stagione che non è piaciuta né ai tifosi né alla società, nonostante un secondo posto conquistato. Per il tecnico ora è tempo di guardarsi intorno.

Pioli riparte subito, niente anno sabbatico!

L’allenatore di Parma riflette sul proprio futuro. In carriera ha dimostrato di non amare particolarmente gli anni sabbatici, preferisce sempre continuare ad allenare. Anche questa volta andrà così, non ha nessuna intenzione di restare fermo e ha già messo in conto una nuova esperienza. Dove?

Questo si vedrà. Attualmente non ha ricevuto offerte allettanti. Qualche proposta dall’estero c’è stata, ma non ha riscontrato i suoi favori. Come riportato da diverse fonti di stampa, infatti, l’ex Milan ha rifiutato un’offerta importante di un club di Premier League: il Nottingham Forrest, salvatosi per il rotto della cuffia dopo una penalizzazione che ha rischiato seriamente di mettere a repentaglio la permanenza nella massima categoria inglese. Pioli ha rifiutato, non convinto dalla validità del progetto tecnico.

L’esperienza in Inghilterra gli piace, pur non avendo mai allenato all’estero, si sente pronto ad una grande esperienza fuori dal suolo italico, figuriamoci in un campionato come la Premier. Ma attende qualcosa di più allettante del Nottingham, che a quanto pare non l’ha convinto. Dunque resta in attesa di una chiamata, desideroso di rimettersi in pista quanto prima. Se non dovesse arrivare subito nessun problema, sarebbe tra gli svincolati di lusso pronto a subentrare a stagione in corso. Come già fatto proprio al Milan, quando arrivò a sostituire Giampaolo ad ottobre inoltrato.