Milan, corsa a due per il vice-Theo Hernandez: sarà un italiano

Uno degli ultimi tasselli di mercato del Milan sarà sicuramente un terzino sinistro, con i rossoneri che hanno già le idee chiare.

Il mercato del Milan non è ancora terminato. In queste ultime settimane di sessione estiva i rossoneri devono puntellare la rosa, tra uscite importanti ed entrate che possano far felice mister Pioli.

Dopo l’arrivo di Yunus Musah il Milan si sta concentrando sulla cessione di alcuni esuberi e non soltanto. In partenza, secondo le ultime news di calciomercato, ci sarebbero il deludente De Ketelaere, ma anche i vari Ballo-Touré, Origi e Colombo. Senza dimenticare la possibile partenza di Krunic cercato in Turchia.

Uno dei tasselli richiesti da Pioli già da tempo è un nuovo terzino sinistro. Il vice-Theo Hernandez stavolta deve essere una scelta azzeccata e di buon livello, diversa da quando Paolo Maldini decise di puntare su Ballo-Touré, che non è mai stato apprezzato troppo da staff e tifosi. Pare proprio che la scelta ricadrà su un terzino italiano, così che possa ambientarsi il prima possibile.

Calafiori o Mazzocchi per la corsia mancina del Milan

Secondo quanto scrive stamattina Tuttosport, la ricerca del vice-Theo da parte del Milan sembra essersi ridotta a due soli nomi, come detto entrambi di nazionalità italiana. I calciatori su cui i rossoneri vogliono puntare sono Riccardo Calafiori e Pasquale Mazzocchi, entrambi da tempo nel mirino della dirigenza.

Calafiori, classe 2002 in forza al Basilea, è stato sondato da Geoffrey Moncada, che investirebbe su questo giovane cresciuto nella Roma ed esploso durante l’esperienza svizzera. Un mancino puro che sa spingere molto bene e che viene considerato un futuro elemento di buon rango.

Mazzocchi invece è il jolly classe ’95 della Salernitana, dunque una scelta più esperta ma anche più duttile. Infatti il terzino nativo di Napoli è abile a giocare su entrambe le fasce, oltre ad essere a suo agio anche come ‘quinto’ di difesa (a Salerno gioca largo nel 3-5-2). Dunque due profili diversi su cui il Milan dovrà prendere una decisione.

Una cosa è certa: il Milan non vuole svenarsi per ingaggiare il vice-Theo Hernandez, bensì vuole cogliere l’occasione giusta. Dunque la trattativa per uno tra Calafiori e Mazzocchi sarà impostata con tutta calma e senza alcuna fretta reverenziale. L’arrivo del terzino potrebbe slittare anche a fine sessione estiva.

Oltre al terzino mancino, i rossoneri cercheranno entro il 31 agosto di chiudere pure per un difensore centrale di prospettiva e per una terza punta, a patto che riescano a cedere i suddetti esuberi della rosa.