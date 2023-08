Milan, ha detto sì: addio ai rossoneri

Il giocatore ha deciso di lasciare il Milan. Presto sarà nerazzurro: sciolte le ultime riserve, per una trattativa che vede la fumata bianca

Ormai non ci sono più dubbi: il calciatore si appresta a lasciare il Milan e a dire sì al club nerazzurro. Affare, dunque, in dirittura d’arrivo.

Stiamo chiaramente parlando di Charles De Ketelaere, che ha ormai sciolto le ultime riserve e si prepara a sposare il progetto dell’Atalanta. L’accordo tra il Milan e il club bergamasco è stato trovato nei giorni scorsi, in prestito oneroso (a 3 milioni di euro), con diritto di riscatto a 22 milioni di euro. Il Milan potrebbe inoltre incassare altri 4 milioni totali di bonus.

Una trattativa, di fatto, chiusa, che aveva bisogno solamente del sì di del belga, che dopo l’incontro tra l’Atalanta e il suo entourage, si era preso qualche giorno di tempo per riflettere. Ora De Ketelaere è pronto a dire sì ai bergamaschi: dopo Gianluca Scamacca sarà l’ex Club Brugge il nuovo rinforzo dei nerazzurri. Toccherà a Gian Piero Gasperini provare a rilanciare due talenti, reduci da una stagione davvero complicata.

Calciomercato Milan, non solo De Ketelaere: la lunga lista degli esuberi

La lista degli esuberi in casa Milan è davvero lunga. Charles De Ketelaere non rientrava nei piani di Stefano Pioli al pari di Yacine Adli.

Il francese può tornare in patria o trasferirsi all’Ajax. Ha le valigie in mano anche Junior Messias, finito nel mirino del Besiktas e del Torino. Sembrava ad un passo dall’addio Fode Ballo-Toure, ma non ha ancora deciso dopo trasferirsi. Piace a Nizza, Bologna, Fulham e Werder Brema. Non resteranno in rossonero nemmeno Caldara e Origi, che sono alla ricerca di una nuova sistemazione.

Non è da escludere, inoltre, l’addio di Alexis Saelemaekers, ma serve un’offerta da 10-15 milioni di euro. Offerta che il Milan accetterebbe anche per Rade Krunic, sul quale c’è il pressing del Fenerbahce. Tanti giocatori, dunque, che presto possono salutare Milanello e il rossonero. Agosto sarà soprattutto il mese degli addii.